La 45esima puntata del Grande Fratello vip è stata ricca di nuovi scontri fra i concorrenti. Durante la diretta di lunedì 28 febbraio 2022, infatti, i telespettatori hanno assistito ad un conflitto fra Miriana Trevisan e il trio Delia Duran, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

L’ex ballerina di Non è la Rai è stata accusata da tutte di essere falsa e di aver messo in atto delle strategie nei suoi comportamenti all’interno del reality. Tutto è partito da un videoclip che il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda durante la serata, nel quale Trevisan è in confessionale e commenta alcuni atteggiamenti di Delia Duran:

“Che si sia baciata con Soleil, poi provoca Barù, poi Antonio, non l’accetto”.

Di fronte a queste parole, la modella venezuelana ha voluto rispondere in questo modo:

“Sta facendo strategie con le persone qui dentro solo per cercare una via per arrivare alla finale. Lei va dove gira il vento”.

Subito dopo è intervenuta anche Soleil Sorge, che ha confermato ancora una volta tutto ciò che ha sempre pensato sulla showgirl:

“La realtà di ciò che vuole far vedere è l’opposto. Vuole far vedere che è la buona samaritana ma non è così. Dopo va in confessionale e parla alle spalle”.

Le donne della Casa VS Miriana... da un lato viene accusata di essere falsa, dall'altra è sicuramente una grande avversaria in vista della Finale. Con questo mix di ingredienti, la situazione si fa complessa... #GFVIP pic.twitter.com/sib6yBJnNk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

A rincarare la dose è stata Nathaly Caldonazzo, che se in un primo momento si era dimostrata molto vicina a Trevisan, in seguito ha fatto retromarcia, cambiando opinione su di lei:

“Non riesco più a capire chi sia. Parla di me, tende a parlarti sopra. Manca di umanità nonostante cerca di farsi vedere come la più umana, credo che sia falsa nei miei confronti, non mi convince”.

Signorini, allora, ha dato a Trevisan diritto di replica:

“Mi piacerebbe tanto essere stratega, poi ci penso e mi viene da ridere pensando a chi mi ha rivolto queste accuse. Vorrei andare in finale, ma non sono stratega, ci crediate o no. Non fa nulla. Gioco di cuore, ho dato la possibilità di un’apertura a tutte loro e non l’hanno capita. Sono felice così. La bontà è fuori moda”.