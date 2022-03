Katia Ricciarelli è stata messa nuovamente al centro di numerose polemiche, legate alla sua uscita di scena dal Grande Fratello vip. La cantante, eliminata durante la puntata del 25 febbraio 2022, ha salutato soltanto alcuni concorrenti prima di abbandonare la casa. Un gesto che ha fatto molto discutere i vip e i fan del programma nei giorni successivi alla sua eliminazione.

È stata proprio lei, infatti, a chiedere agli autori di avere la possibilità di abbracciare solo determinate persone, ovvero: Soleil Sorge, Giucas Casella, Antonio Medugno, Davide Silvestri, Delia Duran e Barù Gaetani. Il programma ha scelto di accontentarla, freezando tutti i concorrenti al momento del verdetto così che lei potesse scegliere a chi avvicinarsi.

In seguito, però, sui social sono arrivati molti commenti negativi su questa decisione. Anche nella casa si è parlato dell’argomento nei giorni successivi: “Il saluto non si toglie nemmeno al peggior nemico” ha affermato in merito Sophie Codegoni.

Katia ha abbandonato i suoi compagni con un Freeze che ha fatto e farà discutere ancora molto... e le reazioni nella Casa ovviamente non si sono fatte attendere. #GFVIP pic.twitter.com/g6CYOQVVV7 February 28, 2022

Così, nella puntata del 28 febbraio 2022, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto riprendere la questione. Per prima cosa ha chiesto a Manila Nazzaro (che i primi mesi aveva stretto un legame molto forte con la cantante, per poi allontanarsi da lei in seguito a delle liti) di commentare il gesto di Ricciarelli. Lei l’ha accusata di essere stata falsa all’interno del programma, ma la cantante si è subito intromessa nel discorso:

“Basta con questa commedia Alfonso, se devo stare qui per prendere ancora insulti dopo che ho letto: strega, brutta, cattiva, fuori dalla casa, razzista, di tutto. Allora, secondo te io devo parlare di loro? Lo vedete no quello che fanno e che dicono ancora adesso? Non me ne frega niente e comunque ho fatto un’uscita così perché non volevo abbracciare le persone che mi hanno fatto del male. Basta. Avrò il diritto alla mia età di non cedere a certe cose e salutare solo chi voglio salutare? Queste persone che non ho salutato non mi hanno dato nulla dentro la casa, solo insulti”.

A quel punto, Nazzaro ha risposto:

“Katia, ricordati cinque mesi che abbiamo passato insieme”.

Queste le parole finali di Ricciarelli:

“Non ricordo nulla con te, basta”.