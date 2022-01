Il Grande Fratello vip 6 si sta avvicinando velocemente alla finale. Questo implica un cambio di regole, di cui i concorrenti sono stati informati nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022. La novità più interessante è che lunedì 31 gennaio verrà eletto il primo finalista di questa edizione dello show, che si concluderà durante la serata del 14 marzo 2022. Per questo motivo, non sono stati eletti immuni al televoto.

Ma i colpi di scena sono appena cominciati. Federica Calemme, che era a rischio eliminazione insieme a Nathaly Caldonazzo e Barù Gaetani, è stata eliminata. In seguito alla sua uscita, hanno varcato la porta rossa due nuovi vip.

Si tratta dell’influencer 23enne Antonio Medugno e il personal trainer 32enne Gianluca Costantino. Le new entry sono ovviamente esenti dall’elezione del finalista prevista per lunedì prossimo. Anche Gianmaria Antinolfi, però, non ha potuto parteciparvi. Questo perché, come annunciato da lui stesso durante la diretta, probabilmente nella prossima puntata abbandonerà il programma per motivi personali.

Intanto, andiamo a scoprire quali sono i concorrenti in nomination. Fra i più votati c’è la modella Delia Duran, nominata da Davide Silvestri, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Barù Gaetani, Katia Ricciarelli e Alessandro Basciano. Ma anche Soleil Sorge entra automaticamente a rischio, dopo aver ricevuto le nomination di Manila Nazzaro e Delia Duran.

Il terzo nome è forse il più inaspettato: Giucas Casella. L’illusionista, che fino ad ora non era mai stato mandato al televoto, in puntata ha ricevuto le nomination di Lulù Selassié, Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo.