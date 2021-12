La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra essere finita, dopo che il concorrente del Grande Fratello Vip 6 aveva legato in modo molto intimo con la sua coinquilina Soleil Sorge. E invece, colpo di scena. La modella ha deciso di perdonare l’ex attore di Centovetrine e nelle sue storie Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato il perché di questa scelta che a tanti è sembrata molto strana.

Nonostante i tanti dubbi che l’hanno afflitta durante la permanenza del gieffino nella Casa, e che ancora aleggiano nel loro rapporto, Delia Duran è consapevole che servirà del tempo per ricostruire il rapporto, ma ci vuole provare. La modella sui social ha fatto una domanda ai propri follower: “Cosa non avresti fatto al posto mio?”. Ovviamente, è arrivata una valanga di commenti.

Da chi sostiene, senza ombra di dubbio, che non avrebbe mai perdonato Alex, a chi dice che Delia è stata troppo buona ed educata sia con lui che con Soleil Sorge. Ecco come ha risposto lei:

“Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa. Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano… mi sembra di vivere un brutto sogno! Sì, sono una donna che ama… ma non so se sono stata amata. Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?”.

Un altro utente ha poi commentato dicendo che fosse stata in lei, avrebbe lasciato Alex Belli per la mancanza di rispetto e aver detto di essersi innamorato di Soleil Sorge: “Ecco perché non mi pento di aver parlato con quella!- aggiunge Duran – Chi ama perdona. Ma chi ama non tradisce! La mia mente è combattuta e Alex mi sta riempiendo di attenzioni pur di farmi stare serena. La verità? Se non esce non supererò il momento. Cosa c’è stato davvero? Fin dove si sono spinti? La verità? Se non esce non supererò il momento. Lui dice tanto ma forse le mie risposte sono da altre parti…”.