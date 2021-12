Ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre 2021, Delia Duran e Alex Belli hanno parlato della loro relazione e della ormai passata crisi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 dell’ex attore di Centovetrine. In questi ultimi mesi, il rapporto della coppia è stato messo a dura prova, infatti, dal comportamento del gieffino che nella Casa aveva stretto un forte legame con Soleil Sorge, alla quale aveva anche confessato di essersi innamorato di lei.

Dopo vari confronti, anche durante il reality, dove Delia Duran si era recata per chiedere spiegazioni al marito sul suo comportamento ,e dopo che la loro sembrava ormai una relazione pronta a chiudersi, arriva l’ennesimo colpo di scena. La modella ha perdonato Belli: “L’amore va oltre qualsiasi cosa. Nell’amore c’è anche il perdono. So che ci vorrà tempo, non si riprende la vita in un attimo”. Poi ha ribadito: “Quando ami perdoni ma ci vorrà del tempo per recuperare le cose belle che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni e spero che lui mi riconquisti”.

Quasi incredula Silvia Toffanin decide di mostrare una clip per ricordare alla coppia i momenti vissuti nella Casa tra Belli e Soleil Sorge. A questo punto la conduttrice chiede “È tutto finto o tutto vero?”, e Duran risponde: “Lui ha detto la verità. So che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare. Ha vissuto per tre mesi in un bolla e mi dispiace dirlo so che ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. So che lo amo così tanto e lo perdono perché so che è difficile stare tre mesi senza tua moglie. So che nell’alchimia due artisti possono amare in modi diversi”.

Ma Toffanin si intromette e chiarisce che i grandi artisti sono altri. Alex Belli però ci tiene a chiarire la sua posizione e ribadisce che esistono diversi tipi di amore e che dentro la Casa si vive una realtà diversa. La presentatrice però non pare crederci molto e rimane un po’ basita. Spazio poi all’argomento Soleil Sorge: “Cosa provo per Soleil? Lei è una donna complessa, solo lui è riuscito a capirla”, ha ammesso Delia parlando di Alex.

“Penso che sia una donna falsa, incoerente, che non porta rispetto a nessuno e neanche a se stessa”, ha ribadito la modella, e secondo lei dopo l’uscita di Alex dal GF Vip è stata male “perché è uscita la verità, perché recita”. Ma Silvia Toffanin è intervenuta dando dei “furbetti” a tutti loro. Riferendosi poi al marito, Delia ha asserito che a suo dire Soleil lo avrebbe tradito anche come amica.