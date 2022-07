Demi Moore modella per Andie, la sua linea di costumi da bagno

Demi Moore x Andie è la nuova linea di costumi da bagno lanciata dall’attrice (59 anni), in collaborazione con il marchio di moda. Dieci capi, tra bikini e pezzi interi ricavati da tessuti italiani e francesi, costituiscono la collezione per la spiaggia 2022, che Demi Moore ha codisegnato per il brand.

È stata proprio l’interprete di Soldato Jane a rivelarlo su Instagram, pubblicando alcune foto per la campagna pubblicitaria, in cui posa a bordo piscina.

L’entusiasmo della diva è alle stelle. Nel post infatti ha scritto:

In qualità di sostenitrice, investitrice e fan di lunga data di Andie, non avrei potuto essere più entusiasta quando la fondatrice Melanie Travis mi ha chiesto di co-designare questa collezione. Creare questi pezzi è stato molto divertente e spero che li amiate tanto quanto noi abbiamo adorato realizzarli!

A People, Demi Moore ha dichiarato:

Una parte importante di ciò che ha ispirato questa collezione Andie è stata pensare alle cose a cui le donne sono sensibili, che si tratti della pancia o di altre parti del corpo. Questi costumi non sono ingombranti e non fanno sentire le donne poco sexy. Era davvero qualcosa che avevo in mente, che vuole cambiare l’idea per cui più le donne invecchiano, meno sono desiderabili.

La linea è stata rilasciata online il 7 luglio, con una seconda parte prevista per il 15 luglio. I capi – tra cui bikini classici e costumi più originali – variano dai 75 dollari ai 155 e traggono ispirazione dalla collezione personale di pezzi vintage che la star ha raccolto durante i suoi viaggi per il mondo.