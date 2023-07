Le donne del Bagaglino hanno condiviso uno splendido scatto su Instagram in cui sfilano a bordo piscina con dei bikini coordinati total black. La profonda amicizia che lega Manila Nazzaro, Angela Melillo e Milena Miconi è stata suggellata ancora una volta da una fotografia di gruppo condivisa sui social che racchiude alcuni momenti di spensieratezza trascorsi durante la vacanza al Garden Toscana Resort.

“E ne manca sempre una… Chissà chi?”, ha commentato ironicamente Manila Nazzaro sotto la fotografia pubblicata ieri, 9 luglio 2023, riferendosi scherzosamente a Matilde Brandi, taggata dalle amiche nella breve didascalia del post. Tra i costumi da bagno indossati dalle showgirl, trionfa chiaramente il colore nero, una tonalità che contrasta alla perfezione con il biondo delle loro chiome.

Manila Nazzaro ha scelto di farsi fotografare con un bikini monospalla che mette in risalto gli addominali grazie a un’apertura posizionata sul lato del costume. Milena Miconi, dal canto suo, ha optato per un modello più classico che lascia le spalle scoperte, mentre Angela Melillo ha indossato un costume con oblò caratterizzato da alcuni laccetti legati intorno al collo.

Ancora una volta, le donne del Bagaglino hanno voluto condividere con le migliaia di followers, alcuni dei momenti indimenticabili che, da sempre, caratterizzano il loro rapporto di amicizia. Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, le colleghe hanno affrontato una serie di importanti novità: Angela Melillo, infatti, verso la fine del 2022 ha celebrato le nozze con Cesare San Mauro, trascorrendo i festeggiamenti in compagnia delle sue migliori amiche e condividendo a Verissimo qualche dettaglio in merito alla reazione della figlia, Mia Bastianelli: “Non è stato facile vedere sua mamma sposare un altro uomo”:

Ma Mia è una ragazza molto più grande della sua età. Lei arriva là dove spesso non c’è bisogno di arrivare con delle parole. I suoi occhi brillavano, io la amo profondamente.

Milena Miconi, invece, si era confidata a Silvia Toffanin in merito ai numerosi ostacoli affrontati a causa della mancanza di lavoro: “Con la nascita di Agnese cambiò tutto – aveva spiegato riferendosi all’arrivo della secondogenita avuta con Mauro Graiani – Improvvisamente scelsero un’altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare (…). Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me”.

Infine, per quanto riguarda la vita sentimentale di Manila Nazzaro, durante il 70esimo anniversario di Minerva Pictures, la conduttrice foggiana si è mostrata per la prima volta insieme al compagno, Stefano Oradei: “Chiedetemi se sono felice perché la risposta è sì”, aveva dichiarato al settimanale Confidenze nel corso di un’intervista in cui parlava della nuova storia d’amore.