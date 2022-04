Bruce Willis si ritira dal mondo dello spettacolo perché affetto da afasia, un disturbo del linguaggio che ha delle conseguenze a livello cognitivo e gli impedisce di recitare. L’annuncio della malattia che ha colpito l’attore è arrivato via social, con un post Instagram condiviso da tutta la sua famiglia: dall’attuale moglie Emma Heming, dalla ex Demi Moore, e dalle cinque figlie Scout, Rumer, Tallulah, Mabel e Evelyn.

“Con gli incredibili sostenitori di Bruce volevamo condividere come famiglia che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive”, inizia così il post con cui le sette donne più importanti della vita di Bruce Willis hanno fatto sapere il ritiro dalle scene dell’attore.

Poi spiegano:

“Di conseguenza, e con molta consapevolezza, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro amore costante, la compassione e il supporto. Stiamo attraversando questo con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Vivi il momento’ e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, & Evelyn”.