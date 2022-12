Harry e Meghan, in arrivo la serie Netflix sulla loro storia d'amore

L’attenzione di media e curiosi nei confronti di Harry e Meghan continua a essere forte ed è per questo che anche Netflix ha ora deciso di dedicare una serie Tv a una delle coppie più discusse del momento. A dare l’annuncio della novità imminente è stata proprio la piattaforma in streaming con un post su Instagram: “Harry & Meghan, un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix”, si legge nel breve post, che non che alimentare ulteriormente la curiosità degli utenti.

L’opera sarà così l’occasione per saperne qualcosa di più sulla storia d’amore tra il secondogenito di Re Carlo III e l’ex attrice americana con la regia di Liz Garbus.

Secondo quanto riferito dall’emittente, sono sei gli episodi realizzati con l’obiettivo di far vivere al telespettatore le sensazioni che loro stessi si sono trovati a vivere in prima persona. Si parte così dal loro innamoramento per poi parlare delle difficoltà che hanno vissuto a corte e che li hanno portati a distaccarsi dalla famiglia reale. Non mancheranno le testimonianze di chi li conosce da vicino e ha potuto così ascoltare le loro confidenze.

Nel teaser, della durata di un minuto, vediamo alcune foto inedite dell’album privato di Harry e Meghan, oltre ad alcune dichiarazioni da cui è possibile capire quanto loro si siano sentiti poco considerati dagli altri familiari. Impossibile dimenticare quando il principe aveva detto: “Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia”, ma anche i momenti spensierati che loro hanno vissuto, come quelli in cui hanno scoperto di essere in attesa dei loro figli.

La serie è frutto dell’accordo sottoscritto tra Netflix e i due sposi e sarà trasmessa l’8 dicembre 2022.