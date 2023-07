Elodie e Andrea Iannone: gita in barca nell’azzurro di Capri

Elodie e Andrea Iannone, proprio in queste ore, si stanno godendo alcuni momenti di relax tra le acque cristalline dell’Isola di Capri, pubblicando numerosi scatti di coppia su Instagram. Nell’estate del 2022, più o meno in questo periodo, la voce di Pazza Musica e il pilota si erano conosciuti nel corso di una vacanza tra amici in Puglia e, nel corso degli ultimi giorni, hanno voluto condividere con le migliaia di followers un assaggio della loro storia d’amore.

La coppia, in realtà, si trovava nel Golfo di Napoli per via di alcuni impegni lavorativi della cantante: Elodie, infatti, come documentato dalle storie condivise su Instagram, nella serata di ieri, 3 luglio 2023, si è esibita nel corso di un boat party di Peroni Nastro Azzurro, organizzato all’ombra dei Faraglioni: “È difficile cantare con le onde – ha spiegato l’artista multiplatino nel corso della performance, subito dopo aver intonato il brano Margarita – Quindi questa è l’ultima volta, ma sono felice di farlo con voi”.

La vincitrice della gara di stile del Festival di Sanremo 2023 e l’ex atleta dell’Aprilia Racing Team, tra i numerosi impegni professionali, hanno deciso di ritagliarsi qualche ora di relax e divertimento, scegliendo di trascorrere un pomeriggio in barca: la coppia si è fatta immortalare sullo sfondo azzurro del Mar Tirreno in compagnia del manager Andrea Ritrovato, mentre indossavano un look estivo total white.

Elodie e Iannone, recentemente, hanno deciso di andare a vivere insieme: la cantante, infatti, si è trasferita in Svizzera, dove risiede il compagno, in modo da accorciare la distanza che li separava e intraprendere un nuovo step della loro relazione.