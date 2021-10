Dieta autunnale, depurarsi con i cibi amici che aiutano a perdere peso

L’autunno è arrivato e mai come in questo cambio di stagione il corpo subisce una serie di cambiamenti dovuti all’abbassamento delle temperature e alla necessità di depurarsi dai mesi estivi. Cambiamento che deve prevedere anche una dieta adeguata, per supportarlo e per donargli il giusto stato di equilibrio e benessere necessario per affrontare i mesi più freddi in arrivo: una dieta autunnale quindi.

La dieta autunnale è perfetta per eliminare qualche chilo in eccesso, liberare il corpo da liquidi e tossine accumulate e garantire all’intero organismo di essere in forma ed energico per i mesi che verranno. Preparandolo in ogni sua minima sfaccettatura e garantendogli un benessere concreto e duraturo.

Ma cos’è la dieta autunnale e cosa è bene consumare secondo questa strategia alimentare?

Dieta autunnale: cosa mangiare in autunno?

Per prima cosa è bene capire cosa si intende con il termine dieta autunnale. Come facilmente intuibile, alla base di questo regime alimentare c’è la volontà di preparare il corpo ad affrontare l’autunno e le stagioni più fredde, che aiuti il corpo a disintossicarsi dalla tossine e scorie accumulate nel corpo dell’estate (esattamente come avviene per le diete detox) garantendogli anche di perdere peso.

Durante l’autunno, infatti, oltre all’abbassamento delle temperature e al maggior consumo di energia del corpo per sopperire a questo fattore, anche il nostro cervello è messo più a dura prova. La luce esterna, infatti, diminuisce (si pensi per esempio al cambio dell’ora), e questo può generare sbalzi a livello umorale. Per ovviare a questo problema il cervello sviluppa melatonina che è anche una della più grandi responsabili della voglia di consumare dolci e carboidrati in generale.

Ecco perché è bene nutrirsi nel modo corretto, scegliendo gli alimenti giusti e di stagione, che impediscano al corpo di indebolirsi o di propendere verso cibi che, invece, dovrebbero essere limitati, optando per quelli che aiutano il corpo a rimanere in forma e a depurarsi e che garantiscano di seguire una dieta equilibrata e ricca di alimenti nutritivi e salutari. Ma quali sono questi alimenti?

Cosa mangiare

Tra questi un posto d’onore lo occupano sicuramente frutta e verdura, perfetti per donare al corpo fibre, sali minerali, vitamine e zuccheri buoni, e in grado di disintossicare l’organismo liberandolo da tossine e chili in eccesso e riequilibrandone il corretto funzionamento e benessere. Tra i vegetali da preferire e assolutamente di stagione troviamo:

il cavolo (ma anche il cavolfiore), un ortaggio molto nutriente, ricco di fibre, acidi grassi essenziali, calcio e antiossidanti che svolgono un’importante azione protettiva per il cuore e una profonda azione disintossicante;

(ma anche il cavolfiore), un ortaggio molto nutriente, ricco di fibre, acidi grassi essenziali, calcio e antiossidanti che svolgono un’importante azione protettiva per il cuore e una profonda azione disintossicante; cavolini di bruxelles , che oltre a essere ricchi di antiossidanti, come dimostrato in alcuni studi riducono il rischio di malattie croniche come i tumori e le malattie cardiovascolari;

, che oltre a essere ricchi di antiossidanti, come dimostrato in alcuni studi riducono il rischio di malattie croniche come i tumori e le malattie cardiovascolari; i funghi , ricchi di fibre ma dal basso contenuto calorico, perfetti per saziarsi senza aumentare di peso;

, ricchi di fibre ma dal basso contenuto calorico, perfetti per saziarsi senza aumentare di peso; i carciofi , un alimento in grado di stimolare la diuresi, favorendo il corpo nel suo percorso detox, oltre a essere anche un cibo che aiuta la digestione e tonificante;

, un alimento in grado di stimolare la diuresi, favorendo il corpo nel suo percorso detox, oltre a essere anche un cibo che aiuta la digestione e tonificante; la zucca , la protagonista dell’autunno, ricca di vitamina A, omega 3, antiossidanti, carotenoidi e fibre, che portano il corpo a saziarsi senza accumulare calorie;

, la protagonista dell’autunno, ricca di vitamina A, omega 3, antiossidanti, carotenoidi e fibre, che portano il corpo a saziarsi senza accumulare calorie; verdure a foglia verde , ricche di antiossidanti, sali minerali, acido folico (come per esempio lo spinacino), vitamine. Permettono di migliorare l’ossigenazione del corpo e aiutano a combattere eventuali infiammazioni;

, ricche di antiossidanti, sali minerali, acido folico (come per esempio lo spinacino), vitamine. Permettono di migliorare l’ossigenazione del corpo e aiutano a combattere eventuali infiammazioni; legumi , che oltre al loro grande apporto di fibre e di proteine naturali, sono anche in grado di scaldare il corpo e di svolgere una funzione di stimolazione del sistema immunitario;

, che oltre al loro grande apporto di fibre e di proteine naturali, sono anche in grado di scaldare il corpo e di svolgere una funzione di stimolazione del sistema immunitario; i kiwi , ricchi di vitamina C, potassio, rame e sali minerali, perfetti per aiutare il sistema immunitario;

, ricchi di vitamina C, potassio, rame e sali minerali, perfetti per aiutare il sistema immunitario; pere , un alimento ideale come spezza fame poiché dolce e in grado di soddisfare le papille gustative con leggerezza e un pieno di vitamine super salutare;

, un alimento ideale come spezza fame poiché dolce e in grado di soddisfare le papille gustative con leggerezza e un pieno di vitamine super salutare; l’uva, un frutto pieno di antiossidanti che aiutano il corpo a prevenire l’invecchiamento, oltre ad avere grandi proprietà diuretiche (che liberano il corpo dalle tossine). L’importante è non eccedere nelle quantità dato il suo contenuto in zuccheri.

Un pieno di benessere, quindi, capace di portare grandi benefici al corpo.

Gli obiettivi di una dieta autunnale

Come visto, infatti, alla base della dieta autunnale c’è la volontà di eliminare dal corpo gli eccessi accumulati nella stagione estiva, sia in termini di peso e liquidi che di scorie e tossine. E tutto segue questa direzione.

Il consumo di alimenti vegetali, ricchi di fibre e poveri di calorie, cereali integrali e pesce (da preferire alla carne), infatti, portano l’organismo a liberarsi dai chili in più, diminuendo il grasso accumulato e soprattutto, aiutando il corpo a:

depurarsi in modo profondo;

aumentare la diuresi;

favorire l’attività intestinale;

migliorare la digestione;

aumentare le difese immunitarie;

combattere lo stress;

migliorare il tono dell’umore.

Una dieta che quindi non solo depura ma porta nel corpo una maggior quantità di energia sia fisica che mentale per affrontare al meglio la stagione più fredda.

Il tutto seguendo un menù ricco e variegato, pieno di gusto, colore e della vostra fantasia.

Dieta autunnale: esempio menu settimanale

L’importante, come per ogni dieta che si rispetti, è imparare a variare gli alimenti, non esagerare nelle quantità ed evitare cotture pesanti come i fritti, preferendo cotture al forno o al vapore, più leggere e salutari. Limitando zuccheri e sale ma utilizzando le spezie e le erbe aromatiche. Vediamo un possibile menu per la dieta autunnale.

Lunedì

Colazione: tè verde, fette biscottate integrali e marmellata.

Spuntino: una spremuta d’arancia.

Pranzo: risotto con funghi e parmigiano.

Spuntino: una pera.

Cena: vellutata di zucca e porro, pane di segale.

Martedì

Colazione: latte scremato o vegetale e cereali integrali.

Spuntino: un kiwi e noci.

Pranzo: branzino al forno con broccoli, spinacino fresco e pane integrale

Spuntino: un caco.

Cena: minestra di pasta integrale e legumi.

Mercoledì

Colazione: tè verde, fette biscottate integrali e marmellata.

Spuntino: crackers integrali o di soia.

Pranzo: frittata con ortaggi e verdure bollite condite con olio EVO.

Spuntino: uva.

Cena: minestrone di verdura, con bruschette di pane integrale e erbette.

Giovedì

Colazione: yogurt magro o vegetale con cereali integrali, frutta secca e uvetta.

Spuntino: una spremuta.

Pranzo: pasta di grano saraceno con rapa rossa e legumi.

Spuntino: una pera.

Cena: minestra di verdure con pane integrale e formaggio magro.

Venerdì

Colazione: tè verde, fette biscottate, marmellata.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: riso nero con pomodori secchi, erbette e feta.

Spuntino: kiwi.

Cena: petto di pollo con verdure al forno e crude, pane integrale.

Sabato

Colazione: latte scremato o vegetale e cereali integrali.

Spuntino: pera o mela.

Pranzo: orata al forno con pezzetti di zucca e cavolini di bruxelles.

Spuntino: yogurt di soia alla frutta.

Cena: zuppe di riso e verdure.

Domenica

Colazione: tè verde, fette biscottate, marmellata.

Spuntino: yogurt con pezzetti di pera e noci.

Pranzo: frittata con verdure e contorno di carote e cavolo in padella.

Spuntino: uva.

Cena: pizza con le verdure.

Un menu ricco di minestre e zuppe (come avviene nella dieta della zuppa), che aiutano il corpo a fare il pieno di nutrienti in modo leggero e depurandosi. E che prevede diverse soluzioni di piatto unico, per non appesantire il corpo e garantirgli una digestione ottimale senza avere carenze nutritive.

Sempre da seguire dopo aver consultato il vostro medico che saprà indicarvi le corrette quantità e tempistiche della dieta stessa, oltre agli alimenti più idonei al vostro stato di salute.

E ovviamente senza dimenticarsi mai che anche nella dieta autunnale non deve mancare mai un alto apporto di acqua, almeno due litri al giorno, con l’aggiunta di tisane che aiutino la digestione e dall’effetto rilassante e disintossicante.

Non solo dieta: consigli per affrontare l’autunno

Per affrontare al meglio l’autunno, è poi indicato seguire tutta una serie di altri piccoli consigli per garantire al corpo il massimo benessere e donargli le giuste energie per affrontare i mesi più freddi in totale tranquillità e salute.

Tra le buone abitudini da adottare a abbinare alla dieta autunnale, infatti, è importante:

regolarsi ed evitare gli sgarri o di mangiare fuori dai pasti consigliati;

o di mangiare fuori dai pasti consigliati; imparare a leggere bene le etichette di ciò che si compra, per valutarne gli ingredienti, le aggiunte di sale o zuccheri, la quantità calorica, ecc.;

di ciò che si compra, per valutarne gli ingredienti, le aggiunte di sale o zuccheri, la quantità calorica, ecc.; masticare lentamente per facilitare l’assimilazione dei cibi e la loro digestione;

per facilitare l’assimilazione dei cibi e la loro digestione; preferire i cibi e le bevande calde rispetto a quelle fredde;

seguire una costante e regolare attività fisica , perfetti la camminata veloce, il pilates, lo yoga, lo stretching, il nuoto, che aiutano il corpo a mantenersi in forma, perdere peso e migliorare la circolazione del sangue e l’ossigenazione;

, perfetti la camminata veloce, il pilates, lo yoga, lo stretching, il nuoto, che aiutano il corpo a mantenersi in forma, perdere peso e migliorare la circolazione del sangue e l’ossigenazione; prendersi del tempo per il riposo , non solo nelle classiche ore notturne (almeno otto) ma anche durante il giorno, per garantire all’organismo il recupero di energie necessario;

, non solo nelle classiche ore notturne (almeno otto) ma anche durante il giorno, per garantire all’organismo il recupero di energie necessario; praticare la meditazione, che aiuta a mantenersi in equilibrio, sia a livello mentale che fisico.

E tutto ciò che vi fa sentire bene, con voi stessi e con gli altri, coccolando il corpo sia fuori sia dentro e donandogli una carica di benessere ed energia a tutto tondo.