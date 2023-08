Diletta Leotta, sveglia all'alba per la figlia: "Gioia infinita"

Diletta Leotta ha fatto ritorno a casa a pochi giorni dalla nascita della sua bambina, Aria, venuta al mondo al San Raffaele di Milano e frutto dell’amore con Loris Karius, entrato nella sua vita meno di un anno fa. I due hanno infatti ufficializzato la loro relazione tra ottobre e novembre 2023, ma sono felicissimi di avere bruciato le tappe e di avere creato una famiglia. Poco importa se, almeno per ora, saranno costretti ad avere una relazione a distanza a causa del lavoro di lui, che gioca in Inghilterra, nel Newcastle.

Adattarsi alla nuova vita da mamma può non essere semplice, specialmente per chi è alla prima esperienza e si trova costretto a dormire poco a causa dei ritmi tipici di ogni neonato, ma questo non sembra pesare alla conduttrice.

Il volto di DAZN ne ha approfittato per far conoscere la bimba al suo cagnolino Lillo, in modo tale che lui possa accettarla e riuscire ad affezionarsi a lei. Il momento, davvero dolcissimo, è stato immortalato dalla 32enne attraverso il suo profilo Instagram.

Questa è comunque una domenica particolare per Diletta Leotta, che non potrà essere sui campi come ha fatto fino a pochi mesi fa per la prima giornata di Serie A. La siciliana ha però voluto documentare la sua “levataccia” in concomitanza con il sole che sta nascendo: il suo stato di estasi è evidente, non a caso, a corredo dello scatto lei ha voluto mettere come colonna sonora Gioia Infinita dei Negrita, brano che esprime al meglio il suo stato d’animo attuale.

Non appena sarà possibile lei si è detta pronta a tornare al lavoro, per adesso meglio fare da spettatrice e occuparsi della sua bimba.