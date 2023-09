Diletta Leotta e la doppia festa di compleanno insieme alla figlia Aria

Ha festeggiato il compleanno qualche settimana dopo Diletta Leotta, recentemente diventata mamma della piccola Aria. La neonata è infatti venuta alla luce il 16 agosto 2023, lo stesso giorno del 32esimo compleanno della mamma, all’ospedale San Raffaele di Milano.

La conduttrice ha dunque voluto organizzare, anche se in ritardo, una doppia festa per lei e la sua bambina. Per questa occasione, Diletta Leotta ha scelto di passare una serata speciale in compagnia di amici e parenti a Milano, senza mancare, ovviamente, di condividere il tutto con i suoi follower di Instagram.

“Il nostro primo compleanno insieme” scrive nel post, a corredo di una carrellata di foto che la vedono posare con gli amici e con il compagno Loris Karius davanti a due torte, una per sé e una per Aria. E non macano gli invitati speciali, tra i quali Michelle Hunziker, sua cara amica, che le era stata vicina nel giorno del parto, ma anche Fabio Rovazzi, Francesca Muggeri e Baby K.

E sono numerosi i commenti di auguri dei fan: “Quanto può essere incredibile la natura, mamma e figlia nate lo stesso giorno”, “Buon compleanno Diletta e benvenuta Aria”, “Augurissimi Dile… Questo compleanno avevi due regali speciali con te… Un abbraccio e ti auguro tanta felicitĂ perchĂŠ te la meriti”, scrivono i fan sotto al post. Tra di essi, spunta anche il commento di qualche personaggio famoso, tra cui Chiara Ferragni, che le dedica dei cuori.

Diletta Leotta è anche da poco tornata in radio, dove lavora come speaker, conducendo il programma 105 Take Away di Radio 105 insieme a Daniele Battaglia. La prima puntata della nuova stagione, trasmessa lunedÏ 4 settembre 2023, è stata naturalmente dedicata alla piccola Aria.