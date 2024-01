Federica Nargi e Alessandro Matri: "Dormiamo in camere separate"

Federica Nargi e Alessandro Matri, coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di Diletta Leotta, i due hanno raccontato di non dormire mai insieme la notte.

“Ormai io e Ale dormiamo in stanze separate la notte”, ha esordito la showgirl. Nessuna crisi però: i motivi riguarderebbero infatti le loro due figlie, Sofia, di 8 anni, e Beatrice, di 5.

“Io o lui addormentiamo le bambine nella loro cameretta perché dormono insieme, ma dobbiamo esserci anche noi mentre chiudono gli occhi”, ha continuato Federica Nargi. “Poi ad un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande, verso mezzanotte, l’1, le 2. Di conseguenza uno dei due passa nell’altra camera e quindi non dormiamo mai insieme tutta la notte. Dormiamo in stanze separate”.

I due, fidanzati dal 2009, hanno dichiarato di essere ancora molto affiatati. E di essere anche molto maturati negli anni. “Prima era gelosissima”, ha detto Matri. “Se andavo in vacanza con i miei amici, loro sapevano che al terzo giorno scattava la litigata con lei”.

E, alla domanda sul “piacere godurioso e irrinunciabile” di Leotta, Nargi ha risposto sorridendo: “Io dico il cibo, qualcosa da mangiare. Se vi riferivate a qualcos’altro…”, al che Matri interviene: “No, il sesso, vabbè, dai! Quindici anni insieme, se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… È un bel piacere”. Poi, la showgirl ha aggiunto: “La giornata è così lunga, il tempo si trova, se si vuole. La sera il più delle volte si è stanchi”.