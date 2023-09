Diletta Leotta, la dedica social per il primo mese della figlia Aria

Diventare mamma per la prima volta non può che provocare tante emozioni, anche una come Diletta Leotta non fa eccezioni, nonostante si ritrovi a doversi occupare quasi del tutto da sola della sua bambina, visto che il papà, Loris Karius, gioca in Inghilterra. Proprio in concomitanza del primo mese di vita della figlia, che ricorre il 16 settembre 2023, la siciliana ha fatto il suo ritorno su DAZN in occasione del derby tra Inter e Milan, ma non ha dimenticato di celebrare questa ricorrenza così importante.

La conduttrice ha così voluto pubblicare nelle sue Instagram Stories un video in cui si vedono i piedini di Aria che si muovono con, in sottofondo, la canzone Aria di Giovanni Allevi. Insomma, difficile trovare una canzone più adatta. A corredo il commento “Un mese di te”, con tanto di cuoricini.

La gestione di una neonata può essere certamente complicata, soprattutto perché comporta una riduzione delle ore di sonno, ma questo per ora non sembra rappresentare alcun peso per Diletta Leotta, anzi. Solo pochi giorni fa la 32enne ha voluto organizzare una serata speciale, a cui hanno partecipato alcuni tra i suoi amici più cari oltre al compagno, per festeggiare il suo compleanno, che cadeva proprio lo stesso giorno in cui è venuta alla luce la sua bambina. A organizzare tutto è stato lo chef Alessandro Borghese, conosciuto anche dal pubblico Tv per il programma Sky 4 Ristoranti.

Il volto della piattaforma in streaming ha già ripreso anche a lavorare in radio, a dimostrazione di come sia davvero instancabile. Un segno evidente di come questa dolce novità arrivata nella sua vita le regali ancora più energia. “Il lavoro per me è fondamentale, non ho alcuna intenzione di rinunciarci”, ha detto lei pochi giorni fa in occasione di un’intervista rilasciata a Sette, magazine del Corriere della Sera.