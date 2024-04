Diletta Leotta ha raccontato uno spiacevole episodio capitatole durante un viaggio a Berlino. Ai microfoni di Take Away, il programma che conduce su Radio 105 insieme a Daniele Battaglia, la conduttrice di DAZN ha svelato di essere stata rimbalzata all’ingresso dal Berghain, noto locale di musica techno della capitale tedesca.

In coda per entrare insieme al marito Loris Karius, la conduttrice si è vista rifiutare l’ingresso al famoso club, dove non si accettano prenotazioni e l’ingresso, di soli 15 euro, può essere pagato solamente in contanti.

“Sai Daniele che sono stata a Berlino e sai che ti avevo detto che avrei avuto tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima…”, ha esordito quindi Diletta Leotta durante la trasmissione. “Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso, con un sorriso smagliante e ho detto ‘Ciao!’. Ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta”, ha poi aggiunto.

“Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso, ha riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perché lì non puoi insistere: se è no è no”, ha quindi concluso poi.

“Quanto godo, avrei voluto essere lì in quel momento”, ha quindi scherzato il co-conduttore Daniele Battaglia, che conduce la trasmissione insieme a Leotta già da diversi anni.