Divani da esterno economici: i modelli per ogni stile di arredo

I divani da esterno possono essere adatti a ogni stile di arredo e a tutte le tasche. Dato che l’estate si avvicina, DireDonna vi guida nella scelta dei modelli più economici disponibili su Amazon.

Per trascorrere giornate indimenticabili nelle vostre case al mare, nel vostro giardino o in terrazza, i divani da esterno possono essere un elemento essenziale, e non solo d’arredamento.

Come un divano classico, anche quello d’esterno può essere di forme, dimensioni e modelli differenti. Di solito i colori vanno dalle tinte molto chiare, come bianco, grigio e beige, fino a nero e blu scuro. Intramontabili quelli in legno o in tonalità naturali. I divani da esterno, conosciuti anche come divani da giardino, sono in materiali differenti rispetto a quelli classici, più resistenti agli effetti climatici. Inoltre potete divertirvi ad abbinarli a cuscini variopinti, in vendita di solito separatamente.

Vediamo insieme i modelli più economici di divani da esterni suggeriti dagli utenti Amazon.

Divani da esterno economici per ogni stile

I materiali dei differenti divani da esterno possono variare dal più classico rattan, legno di piante rampicanti, al più moderno polirattan, ovvero la sua versione sintetica, fino al ferro battuto, ai divani imbottiti e al legno. Vediamo insieme i modelli più acquistati su Amazon.

Divano da esterno in rattan

Questo divano in rattam e vimini è molto comodo e dona luminosità al tuo giardino. Il set di divani è facile da pulire, è resistente, grazie alla struttura in legno, e adatto all’uso quotidiano. La spessa imbottitura dei sedili, schienali e cuscini ha una federa rimovibile facile da lavare. Il set include un divano a 3 posti, tre cuscini da seduta, due cuscini da schienale e due cuscini decorativi.

Pro: facile da lavare e resistente.

facile da lavare e resistente. Contro: per gli utenti Amazon non è semplicissimo da montare, richiede un paio d’ore.

Prezzo consigliato: 341,99 euro

La nostra scelta: è il modello più tradizionale, il che è sempre una garanzia, la sua seduta è comoda, e i suoi colori donano luce allo spazio all’aperto per il quale lo userai.

Divano da esterno in polirattan

Questo divano da giardino, in tonalità scure, è un tocco di modernità nel vostro spazio all’aperto. Tre posti, in polirattan, versione sintetica e quindi più resistente del rattan, ha 3 cuscini da seduta ma non da schienale. In compenso ha 4 cuscini decorativi. Impermeabile, facile da pulire, con telaio in acciaio verniciato. Può essere regolato su entrambi i lati.

Pro: telaio in acciaio.

telaio in acciaio. Contro: non ha lo schienale rivestito.

Prezzo consigliato: 230,99 euro

Divano da esterno in ferro battuto

Questo divano da esterno è robusto e resistente, in metallo verniciato a polvere. Ha uno stile unico e particolare, ed è estremamente comodo. Fornito di cuscini sia per lo schienale che per la seduta in poliestere, ha due cuscini extra impermeabili. Adatto a due persone.

Pro: molto facile da montare secondo gli utenti Amazon.

molto facile da montare secondo gli utenti Amazon. Contro: i cuscini extra non sono sfoderabili.

Prezzo consigliato: 161,99 euro

Divano da esterno in resina

Un modello differente è quello realizzato in resina, con pannelli simil legno verniciabili. Si ottiene una sorta di panca, con una seduta resistente e adatta a due persone. I cuscini, non presenti nel set, si possono facilmente adattare alle esigenze. Il divano è fornito di due mini bocchette laterali che permettono la ventilazione. Infine è fornito di chiusura di sicurezza in metallo con predisposizione per il lucchetto che chiude la cassapanca sotto la seduta. Questa è molto utile secondo gli utenti Amazon, può contenere coperte o materiale da giardino.

Pro: comoda cassapanca porta oggetti.

comoda cassapanca porta oggetti. Contro: non è fornito di cuscini.

Prezzo consigliato: 169,90 euro

Divano da esterno con poggiapiedi e tetto

Il divano da esterno più economico è anche uno dei più particolari. Infatti è provvisto di tettuccio rimuovibile anti raggi UV e di un poggiapiedi. La struttura è in acciao verniciato e rattan. I cuscini sono disponibili sulla seduta e sul poggiapiedi, non sullo schienale. Molto facile da montare ad un prezzo davvero piccolo.

Pro: fornito di poggiapiedi e di tettuccio estraibile.

fornito di poggiapiedi e di tettuccio estraibile. Contro: può ospitare solo due persone

Prezzo consigliato: 159,99 euro

Divano da esterno con isola e prendisole

Il modello più lussuoso, nonostante il prezzo nella media. Un pregiato divano prendisole, in polirattan e alluminio, è perfetto per il vostro relax. Il tettuccio estraibile ripara dal sole e dal vento. Adatto anche per gli interni, grazie al suo design moderno. Il divano ha cuscini/materassini morbidi ed estraibili. Le fodere sono in tessuto impermeabile.

Pro: ottimo elemento d’arredamento.

ottimo elemento d’arredamento. Contro: richiede tempo e pazienza per montarlo.

Prezzo consigliato: 391,99 euro

Divano da esterno componibile con poltrone e tavolino

Se cercate un set completo per arredare il vostro terrazzo o giardino ecco il nostro consiglio. Questo elegante set di mobili da esterno è composto da quattro sedute nel mezzo e due laterali e un tavolino. Intrecciato in polirattan, resistente ai raggi UV, con struttura in tubi di ferro zincato con verniciatura a polvere. Il tavolino ha un piano in vetro temperato. Inclusi i cuscini da schienale e seduta.

Pro: include cuscini decorativi extra

include cuscini decorativi extra Contro: non è possibile aggiungere altre sedute

Prezzo consigliato: 499,95 euro

