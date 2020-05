Dolce & Gabbana: sul web tutorial a scopo benefico sull'artigianalità italiana

Con il lockdown, le maggiori case di moda si sono viste costrette a reimpostare e reinventare il proprio lavoro stravolgendo completamente i canoni tradizionali.

Un esempio eccezionale è quello messo in atto dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fondatori del brand Dolce & Gabbana, che hanno avviato un nuovo progetto virtuale a scopo benefico. L’iniziativa si chiama #DGFattoacasa e da oggi è su tutti i canali social del brand.

Si tratta di una serie di brevi workshop-tutorial, girati ovviamente in casa e con il semplice supporto di uno smartphone, in cui a farla da protagonista è la tipica artigianalità italiana. I protagonisti dei filmati sono tutti artigiani italiani che, attraverso delle dirette video, insegneranno agli spettatori da casa le tecniche principali dei loro mestieri.

Si comincerà con lezioni inerenti strettamente alla passione degli stilisti, quindi il lavoro a maglia e quello a uncinetto, per passare poi al cucito, al ricamo, al taglio e alla confezione. A seguire si darà spazio a tutti gli altri tipi di artigianalità, che si tratti di giardinaggio, cucina o bricolage.

L’iniziativa è legata ad una raccolta fondi che supporta la Fondazione Humanitas per il progetto Amore per la Ricerca Scientifica e che, in particolare, sostiene lo studio coordinato dal professor Alberto Mantovani mirato a trovare una soluzione per debellare il Coronavirus.

Gli stessi designer hanno parlato dell’importanza della ricerca in questo delicato momento storico: “Ci siamo detti che la nostra creatività poteva essere messa al servizio di un progetto diverso, il più condiviso possibile […] L’unica arma davvero democratica, universale, è il vaccino. È a questo che vorremmo contribuire ed è a questo che lavorano i ricercatori. Il nostro amore, quasi istintivo, per la ricerca medica, in fondo è legato a come impostiamo il nostro lavoro da sempre. La ricerca è la molla che ci spinge ad andare avanti, a cercare sempre nuove visioni. E ci sprona a vivere l’attimo, certo, ma con uno sguardo perennemente rivolto al futuro, mai al passato“.