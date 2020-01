Dolly Parton Challenge: il meme di Chiara Ferragni fa impazzire i fan

La #dollypartonchallenge sta mandando letteralmente in visibilio le star di tutto il mondo! Si tratta del nuovo trend social lanciato da Dolly Parton, la musicista country di 74 anni che ha pubblicato su Instagram un collage di quattro foto in cui vengono mostrate le immagini del profilo utilizzate sulle diverse piattaforme social.

A ruota le celebrities stanno seguendo il suo esempio tanto da far diventare virale il tormentone social. Ad emulare la Parton già ci hanno pensato Ellen DeGeneres, Donatella Versace, Naomi Campbell e Jennifer Garner. Ovviamente non poteva mancare la versione di Chiara Ferragni, l’influencer nostrana che sui social ha fatto la sua fortuna.

Per Linkedin la Ferragni ha scelto uno scatto formale in cui sorseggia una tazza di caffè, per Facebook è in tenuta sportiva mentre aspetta un volo in aeroporto, per Instagram sfoggia un elegantissimo vestito di pailettes sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La versione più accattivante è, ovviamente, quella scelta per Tinder in cui si mostra sexy e trasgressiva indossando un completo intimo che lascia poco all’immaginazione.

Ovviamente il meme dell’influencer non poteva che riscuotere un successo clamoroso tanto che in una sola ora ha raggiunto quasi duecentomila like. Sono tantissimi i commenti di apprezzamento dei fan che, neanche a dirlo, hanno gradito in particolar modo la versione sexy di Tinder!