Naomi Campbell germofobica: in aereo con mascherina e guanti

Naomi Campbell ha raccontato di essere germofobica in un nuovo video pubblicato sul suo canale Youtube, nel quale si mostra con tanto di mascherina e guanti in aereo. Amante dei viaggi e di questo mezzo di trasporto, la top model non può, però, rinunciare a una routine davvero particolare prima di partire.

Naomi Campbell sta, infatti, facendo discutere il web, a causa del suo video prima del volo diventato virale. La Venere nera mostra i suoi fan la sua ossessione per la pulizia, mostrandosi all’opera con tanto di mascherina. Terrorizzata dai germi, la top model, prima di sedersi al posto assegnatole, disinfetta non solo la sua postazione, ma anche tutto ciò che potrebbe essere stato toccato da altre persone in volo. Dal telecomando alla lucetta, Naomi non risparmia nulla. Armata di salviette umidificate guarda in camera e esclama: “Non mi importa di quello che pensa la gente di me“.

Una signora dietro di lei scherza chiedendole: “Pulisce anche il mio posto?“. Naomi Campbell non risponde, finisce la sua impresa e mostra i due oggetti indispensabili per lei in aereo: una mascherina e una speciale coperta, utile a coprire il sedile.

“La cambio ogni settimana, anche per scegliere nuovi colori, che mi rendono felice” afferma la modella. “La gente tossisce e starnutisce, e non sto mai senza la mascherina“, conclude prima del decollo.

Naomi Campbell non è certo la prima star nota per le sue fobie e ossessioni. Come dimenticare Michael Jackson, che non usciva mai di casa senza mascherina, o le tante fissazioni di Leonardo DiCaprio, tra le quali buttar via ogni giorno la biancheria intima dopo un solo utilizzo.