Dolly Parton Challenge: il trend impazza tra le star (da Naomi alla Ferragni)

Negli ultimi giorni sui social impazza la #dollypartonchallenge, un nuovo tormentone che ha conquistato anche le celebrities! Il trend è stato lanciato da Dolly Parton, la musicista country di 74 anni che ha pubblicato su Instagram un meme divertente: si tratta di un collage di quattro foto in cui vengono mostrate le immagini del profilo utilizzate sulle diverse piattaforme social.

Il post della Parton ha fatto impazzire il popolo web tanto da accaparrarsi più di 500 mila like: nella foto la cantante si mostra come donna d’affari per LinkedIn, in bianco e nero per Instagram, sorridente per Facebook e stile coniglietto di playboy per Tinder.

A ruota le star di tutto il mondo stanno seguendo il suo esempio, spesso aggiungendo quel pizzico di ironia che non guasta mai. Ad esempio la presentatrice Ellen DeGeneres ha condiviso il meme commentandolo in modo ironico: “Quando il mio agente mi chiede se posso svolgere ruoli diversi“. Nella foto appare in compagnia di Michelle Obama e Jennifer Aniston per Instagram, nei panni di una professionista per Linkedin, in tenuta casalinga con la moglie per Facebook e in calze a rete per Tinder.

Non si sono risparmiate neanche le star della moda. La stilista Donatella Versace ha condiviso quattro scatti in cui mostra tutta la sua eleganza nonostante gli stili diversi. Ha partecipato alla challenge anche Naomi Campbell inserendo uno scatto in cui sull’aereo indossa mascherina e guanti in lattice ironizzando sulla sua fobia per i germi.

Tra tutte Jennifer Garner è quella che ha mostrato maggiore autoironia condividendo uno scatto per Tinder in cui non sembra per niente seducente. Ai fan che hanno storto il naso per la scelta poco azzeccata, l’attrice ha risposto in modo perfetto: “Allora è per questo che nessuno mi sceglie!“.

Ovviamente non poteva esimersi neanche Chiara Ferragni, l’influencer che sui social ha fatto la sua fortuna. Il suo meme come sempre ha spopolato in men che non si dica, aggiudicandosi più di centomila like in meno di un’ora!