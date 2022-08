“Sto male e non ho altro da aggiungere”, sono queste le parole della caption di un post Instagram di Donatella Rettore, colpita dal Covid, come altri milioni di italiani in questa estate 2022.

La voce di Chimica ha scritto ai suoi follower, comunicando la positività al virus, con un post stringato ma dove si intuisce tutta la sua preoccupazione e il rammarico per aver annullato i suoi eventi in programma per l’estate:

NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : “SONO POSITIVA E CON SINTOMI” . STO MALE E NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE . SPERO DI FARCELA …VI ABBRACCIO

Inoltre, nelle storie dell’account della cantante è comparso anche il comunicato ufficiale in cui si dà notizia degli appuntamenti cancellati: il primo quello di luglio a SanLazzaro (BO) e poi quello del 3 agosto al Porto Turistico di Marina di Camerota (SA).

Questo tour arrivava proprio a coronare gli ultimi successi della icona di Splendido Splendente, tornata alla ribalta con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dove sul palco dell’Ariston si era esibita in coppia con la giovane promessa della musica Ditonellapiaga.

Tanti anche i nuovi progetti discografici di Donatella Rettore, protagonista delle hit estive con il nuovo singolo Faccio da me, cantato in coppia con l’ex allievo di Amici Tancredi, a dimostrazione di quanto l’artista creda nei talenti del panorama italiano, mettendosi in gioco con loro e creando ancora brani da ballare e ricordare.