Sulle note del brano Chimica, che è già diventato una vera e propria hit amata e canticchiata dal pubblico, Donatella Rettore e Ditonellapiaga si sono nuovamente esibite in tutto il loro splendore, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022.

La parola d’ordine che contraddistingue tutti i loro look è: eleganza. Già in occasione del loro debutto sul palco avevano stupito tutti con dei raffinati abiti black and white composti da tailleur, giacche e pantaloni a zampa. Ancora una volta la scelta ricade sul classico, ma senza dimenticare un tocco di modernità.

Torna nuovamente il nero nel look di Ditonellapiaga, che ha optato per una tuta tailleur con pantaloni palazzo che arriva fino alla zona del seno. Dalle due spalline doppie si intravede una camicia di pizzo bianca semitrasparente, con colletto e fiori ricamati. Ai piedi, un paio di décolleté a punta brillantinate che donano un tocco di luce, mentre un po’ di colore è dato dal rossetto rosso che spicca sul suo viso.

L’hairstyle è invece molto semplice: lunghi capelli sciolti che cadono sulle spalle in onde leggere. L’outfit è opera di Philosophy di Lorenzo Serafini, che aveva creato per lei anche l’abito indossato durante la prima esibizione.

Donatella Rettore, invece, ha optato per un completo nero e rosa cipria di Atelier Avaro Figlio, composto da pantaloni ampi e camicia classica arricchita da dettagli dal design contemporaneo. Sul tessuto leggero spicca infatti una lunga striscia di ciniglia rosa che arriva fino alle maniche a campana, ripresa poi ai lati del pantalone.