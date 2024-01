Micol Olivieri augura buon anno a tutte le donne: "Prendetevi la felicità da sole"

Il 2024 è ormai arrivato e sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno condiviso un pensiero per i propri fan sui social. Tra loro anche Micol Olivieri, che nelle ultime ore ha postato alcune storie Instagram nelle quali fa i suoi auguri di buon anno in particolar modo alle donne.

“Con il nuovo anno imparatevi a prendere la felicità da sole. A non pretendere che sia responsabilità degli altri ma solo compito vostro”, ha esordito l’attrice. “A non dipendere dal tempo, dalle attenzioni e dagli umori degli altri, ma di curare il vostro cammino”.

“Decorate la vostra strada, rendetela uguale a voi, datele lo stesso valore che credete di meritare. Imparate a lasciare fuori dalla porta chi non merita il vostro amore, a costruire un recinto per casa vostra, per le cose che valgono. Imparate ad investire del tempo per voi stesse, perché non è perso, ma voi siete la persona con la quale convivrete per il resto della vita”, ha poi continuato.

Poi, Micol Olivieri ha concluso con una piccola esortazione: “Ed infine smettete di lamentarvi delle cose che non vanno, non cambieranno certo così. Se siete infelici è perché non avete avuto il coraggio di mettervi in discussione e di cambiare le cose da sole. Le cose grandi ai grandi. Ed aggiungerei, ai coraggiosi”.

Ma questa non è la prima volta che l’attrice manda messaggi positivi ai suoi follower, rivolgendosi in particolare alle donne. Pochi giorni fa, infatti, in un suo post Instagram Micol Olivieri si era espressa a favore della parità di genere: “Il mio buon proposito per il nuovo anno è contribuire, essere parte del cambiamento: iniziamo da oggi, non possiamo aspettare ancora, io non ho questo tempo e vorrei davvero che mia figlia abbia le stesse possibilità di un uomo per poter emergere e realizzare quello che desidera”.