Venerdì 5 maggio 2023 esce Mare Caos, il nuovo singolo di Paola e Chiara che preannuncia l’arrivo del prossimo disco, Per sempre, disponibile dal 12 maggio 2023 sulle principali piattaforme di streaming musicale e in radio. L’album ripropone alcuni dei brani più celebri delle sorelle Iezzi, rivisitati in collaborazione con Elodie, Cosmo, Jovanotti, Noemi, Gabry Ponte, Max Pezzali e molti altri.

Paola e Chiara svelano la cover del brano su Instagram: “Mare Caos fuori ovunque venerdì, ma se cercate bene trovate già un piccolo spoiler”, commentano. Dopo il successo ottenuto con Furore sul palco dell’Ariston, certificato come disco di Platino, le due artiste si lanciano nuovamente alla conquista delle classifiche.

Un’anteprima del pezzo è già disponibile su TikTok Italia e le sorelle Iezzi si preparano per il debutto della prossima hit estiva. Il nuovo progetto musicale, firmato ITACA, è caratterizzato da un mix di sound avvolti dal calore delle voci di Paola e Chiara, accompagnate da un tocco di latin pop.

Le autrici hanno realizzato il nuovo pezzo in collaborazione con Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

Il significato racchiuso all’interno di Mare Caos, si sposa perfettamente con l’arrivo dell’estate perché racconta di una fuga dalla frenesia della vita di tutti i giorni (ripresa dallo stesso titolo dell’inedito) per inseguire la libertà e trascorrere una vacanza alla ricerca di nuove mete da esplorare, lontano dal grigiore della città.

Nel frattempo, le cantanti di Amici come prima si stanno preparando per i prossimi concerti previsti per il 5 maggio 2023 a Trezzo sull’Adda, il 13 e il 14 maggio al Fabrique di Milano, il 19 e il 20 maggio all’Auditorium Conciliazione di Roma.