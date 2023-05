Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram un carosello di immagini per festeggiare il 27esimo compleanno di Sara Daniele, una delle amiche più care con cui l’influencer ha condiviso alcuni dei traguardi più importanti della sua vita, tra cui la nascita del piccolo Cesare, avuto dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza nel marzo del 2023.

“Zia Sara Daniele oggi compie 27 anni, auguri sorella mia, a tanti altri pianti d’emozione insieme”, si legge nella didascalia del post pubblicato oggi, 29 maggio 2023. “Sempre. Ti amo, vi amo”, ha risposto dopo pochi istanti la primogenita di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi.

Le due figlie d’arte si conoscono fin dall’infanzia e la solidità del loro rapporto è un grande esempio di amicizia. Negli ultimi mesi, Sara Daniele ha accompagnato l’influencer 26enne nel corso di tutte le fasi della gravidanza, rimanendo presente anche durante il parto. Dal canto suo, Aurora Ramazzotti è rimasta al fianco dell’amica anche quando si è trovata ad affrontare l’incubo della morte improvvisa del padre. Il celebre cantautore napoletano, infatti, è deceduto per via di un infarto nel gennaio del 2015.

Il rapporto che sono riuscite a costruire nel corso degli anni, è frutto di un legame d’amicizia che non si è mai interrotto: le due giovani donne, infatti, si definiscono ‘sorelle’ e, come si intuisce dalle parole di affetto usate dalla neomamma, la presenza della ‘zia’ Sara Daniele, sarà un tassello fondamentale anche della vita di Cesare.

Recentemente, la promotion manager della Columbia Records Italy, aveva postato sui social uno scatto in compagnia della sua migliore amica in cui le ragazze si sono fatte immortalare durante una delle tante esperienze che hanno condiviso insieme: il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo di maggio 2023.