Siamo alle porte dell’estate 2023 e gli artisti più cool del panorama musicale italiano ci stupiscono ancora una volta con il lancio di due nuovi pezzi che faranno da colonna sonora ai mesi più caldi dell’anno. Stiamo parlando di Disco Paradise, il nuovo brano di Fedez, Annalisa e J-Ax e del singolo di Elodie e Marco Mengoni che debuttano al ritmo di Pazza Musica nel loro primo duetto.

Fin dalle prime strofe di Disco Paradise, spiccano le voci di Fedez e J-Ax che tornano alla ribalta della scena musicale italiana con la cantante di Mon Amour. Il nuovo tormentone, disponibile da ieri, 25 maggio 2023, su tutte le piattaforme di streaming musicale, ricorda i grandi successi degli Anni ’80. Verso la fine del pezzo, infatti, il rapper degli Articolo 31 cita le parole di Cyndi Lauper: “Girl just want to have fun”, le ragazze vogliono solo divertirsi.

“Alza il finestrino che stoniamo Battisti”, cantano Fedez e Annalisa poco prima del ritornello. Un brano pieno di freschezza che ricorda i viaggi in macchina per raggiungere le località marittime: “Stasera che mi fai? La disco paradise, paradise”, prosegue la vincitrice dell’MTV Music Awards del 2018.

Nel giro di neanche ventiquattro ore, dalle luci della Disco Paradise, passiamo al debutto di un’altra hit estiva: Elodie e Marco Mengoni duettano per la prima volta sulle note di Pazza Musica, il singolo lanciato delle stelle di Sanremo 2023, disponibile da oggi, 26 maggio 2023. Il brano è uscito in contemporanea al nuovo album del cantante di Due Vite: Prisma, l’ultimo disco della trilogia Materia.

Pazza Musica è un pezzo che racchiude grande vitalità: fin dai primi minuti della canzone, infatti, il ritmo è sostenuto dal suono di una tromba, seguito a ruota dalla voce soul di Marco Mengoni: “Giuro, che oggi me ne sto per i fatti miei, chissà cosa cerco dentro a un display”. Dopo le prime strofe, sopraggiunge anche il timbro inconfondibile della celebre cantante di Due che, con tutto il suo talento, si alterna alla stella dell’Eurovision tra le note del loro nuovo singolo.