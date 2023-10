Chiara Biasi, lifestyle blogger e amica di lunga data dell’imprenditrice Chiara Ferragni, ha parlato in un’intervista del loro rapporto, e di come abbiano iniziato a lavorare nel mondo della moda su internet, tanti anni fa. Ai microfoni di Say Waaad?, programma di Radio Deejay, l’influencer ha raccontato:

Sono entrata in questo mondo dieci anni fa, in un momento in cui il fenomeno era incentrato sul fashion. Io non avevo le capacità di definirmi così. Le persone mi seguono per il mio lifestyle: parlo più della mia vita a 360°, non solo di fashion.

Ed è proprio sul web che Biasi e Ferragni si erano conosciute: “Io e Chiara ci siamo conosciute su una piattaforma che si chiamava 2.0. Ai tempi andava moltissimo, soprattutto in Lombardia. Io ero l’unica tra Veneto e Friuli. Lei era al primo posto in quel sito e io ero tipo quinta”, racconta a Michele Caporosso.

Ci siamo adocchiate e abbiamo fatto amicizia. Poi, a 19 anni, cercavo casa a Milano e lei me ne ha consigliate alcune. Un giorno sono scesa a Moscova a Milano con mia mamma, e ho sentito urlare il mio nome: era Chiara. Già ai tempi, sui social, era una forte.

Poi, Biasi racconta di aver ricevuto molte critiche per il proprio lavoro, innovativo all’epoca: “Un ònere e un onore. All’inizio ci guardavano con la coda dell’occhio, giudicanti. Poi quando hanno iniziato a capire che dietro c’era un business le cose sono cambiate. Oggi ci sono dei mestieri più quotati perché sembra facile arrivare ad alti livelli e guadagnare. Ma non è così”, sostiene.

E, parlando dei progetti futuri, spiega: “Oggi cerco di collaborare con brand non solo nel mondo della moda, ma anche altri settori. Sono come una spugna: apprendo e imparo da un sacco di talenti e professionisti. Un piano B me lo sto costruendo”.