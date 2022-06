Madrid il 6 luglio 2022 inaugurerà la sua Plaza Raffaella Carrà, un luogo dedicato a questa grande artista scomparsa il 5 luglio 2021. L’idea di nominare un angolo della città spagnola alla conduttrice, era arrivata un anno fa, subito dopo la sua scomparsa, dalla proposta di un assessore di Madrid e dal partito Mas Pais.

“Lei merita questo e molto altro. Questa donna è un esempio di libertà per tutti. Il suo pensiero e le sue canzoni hanno ispirato diverse generazioni. Inoltre è stata una delle prime a parlare di libertà nei suoi testi e in televisione. Anche per questo era un punto di riferimento per la comunità LGBTQ. La Spagna intera intende omaggiarla al più presto, lei si merita questo riconoscimento. Anche perché lei diceva sempre di amare Madrid e di sentirsi libera qui. Madrid ama Raffaella e non la dimenticherà, questo è un piccolo gesto in onore della sua lotta per la libertà. Vogliamo che Madrid abbia una piazza a lei dedicata”.