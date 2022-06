Andava in giro travestito da Sailor Mercury, un personaggio del cartone animato giapponese Sailor Moon. È stato fermato l’uomo in maschera che si masturbava davanti ai frequentatori – tra cui molti bambini – dei giardinetti di via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, ai Parioli.

Con i capelli blu e un vestitino bianco, l’individuo era stato filmato da un palazzo della Roma “bene”, alla fine di aprile 2022, mentre compiva gli atti osceni. Il video di pochi secondi, condiviso dal noto canale Telegram Welcome to Favelas, era poi diventato virale, suscitando l’indignazione di molti residenti e genitori del quartiere.

I carabinieri non hanno individuato subito il molestatore, per cui erano state inviate decine di segnalazioni dopo la diffusione del video. Ma dopo giorni di appostamenti e di indagini, come riferito da RomaToday, alla fine gli agenti della compagnia locale sono riusciti ad arrestarlo.

Secondo quanto emerso, le forze dell’ordine lo avrebbero fermato il 20 maggio 2022. Come riportato da Il Giornale, l’uomo (che risulterebbe senza alcun precedente) è stato trovato in una strada mentre si stava cambiando d’abito. Nello zaino aveva il costume da Sailor Mercury, oltre a quello da cheerleader e a un altro da Spiderman.

A quanto pare l’uomo si spostava abitualmente dalla zona periferica, fuori dal raccordo anulare, fino al quartere dei Parioli per masturbarsi in pubblico. Non è escluso infatti che anche in altre occasione possa aver compiuto azioni simili. Dopo averlo identificato e sequestrato i travestimenti, i Carabinieri hanno mandato un’informativa in procura.