“Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, raccontava Drusilla Foer in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017. E ora, a meno di 4 anni di distanza la talentuosa nobildonna toscana è una delle conduttrici che affiancheranno Amadeus alla conduzione della 72esima edizione del Festival.

Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, è un’artista a 360 gradi: cantante, attrice, pittrice, scrittrice, sceneggiatrice, modella e icona di stile. Una donna che non smette mai di stupire e di stupirsi, irriverente e anticonformista, sempre in prima linea nelle cause sociali e pronta ad indossare un abito scintillante quando l’occasione lo richiede. In attesa di poterla ammirare sul palco dell’Ariston, abbiamo scelto tre suoi look sbrilluccicosi che ne esaltano la personalità.

Il primo look di Drusilla Foer che abbiamo scelto è un long dress che l’artista ha sfoggiato al Festival del Cinema di Roma. Lungo, con tessuto ice doppiato e tempestato di brillanti e spacco laterale sulla gonna. La parte superiore dell’abito presenta uno scollo a girocollo, maniche a tre quarti e spalline geometriche. Per completare questo outfit elegante e sofisticato, firmato da Atelier Rina Milano, l’attrice ha scelto una micro pochette nera e delle shoes in pendant con il vestito di Daniele Ancarani.

Il secondo outfit è un total black di alta classe. Un abito lungo e tempestato di paillettes nere, che Drusilla Foer ha indossato per la campagna pubblicitaria di Daniele Ancarani. L’apparente linea semplice del long dress cala in secondo piano, lasciando i riflettori alla preziosità del tessuto e alla luminosità delle décolletè lucide color bronzo con tacco basso e bombato.

Per il terzo look di Drusilla Foer, restiamo sulla tonalità black, colore che mette in risalto alla perfezione il biondo platino della chioma dell’artista. Questa volta vi proponiamo un tailleur Ainea completamente ricoperto da paillettes: il blazer ha revers sottili, mentre i pantaloni cadono leggermente svasati sul fondo. Completano il look un paio di pump in pelle scamosciata nere opache.