Chi segue il Tg5 della sera la conosce molto bene. Lei è Elena Guarnieri, giornalista professionista e conduttrice televisiva nata a Milano il 30 ottobre del 1967 sotto il segno zodiacale dello scorpione. È uno dei volti più noti dei programmi di informazione Mediaset e ha debuttato sul piccolo schermo nel 1990 in una veste completamente diversa, quella di valletta nel programma tv condotto da Corrado Tedeschi, Il gioco delle coppie.

Durante la sua carriera ha collaborato con diverse produzioni, sia come attrice che come autrice e conduttrice di programmi di successo in prima serata. Nei primi Anni ‘90 ha recitato nella sit-com Nonno Felice, in cui interpretava il ruolo della maestra del nipotino di Gino Bramieri, in Casa Vianello con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e nella parodia musicale a cura di Beppe Recchia I tre moschettieri.

Non aveva mai pensato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e infatti ci è finita quasi per caso, accompagnando un amico modello a fare un provino, ma il destino ha voluto che la produzione alla fine abbia scelto lei. Intrapresa poi la carriera giornalistica ha collaborato anche con la testata di Telepiù per cui ha condotto il telegiornale sportivo e la trasmissione Telequote con Rino Tommasi.

Dal 1996 al 2007 Elena ha fatto parte della redazione di Studio Aperto al timone delle edizioni serali. Per il Tg di Italia 1 è stata inviata in Vaticano nei giorni della morte di Giovanni Paolo II e della proclamazione di Benedetto XVI. Su Rete 4 ha presentato in prima serata: Miracoli con Piero Vigorelli, Gentes e la prima edizione di Sipario. Dall’ottobre del 2007 è caporedattore del Tg5, prima nell’appuntamento delle 13 e poi quella principale, alle 20, sostituendo Cristina Parodi, passata a La7.

Elena Guarnieri è anche autrice e conduttrice di Vite straordinarie, programma di Rete 4 dedicato alle biografie di grandi personaggi del passato e del presente. A gennaio 2016 ha condotto il programma Angeli, in prima serata su Canale 5 e nel 2017 la Gazzetta di Parma la dichiara una delle nove telegiornaliste italiane che bucano lo schermo della televisione, insieme ad altre colleghe come Laura Chimenti e Helga Cossu.