Elisa D'Ospina e Stefano Macchi si sposano, Caterina Balivo sarà loro testimone

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi si sposano. È di pochi giorni fa la proposta di matrimonio della modella al compagno alle telecamere di La volta buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Anche se siamo già una famiglia senza bisogno di riti e di legami, nel 2024 sempre se sei d’accordo, vorrei farti indossare quell’anello che significa tanto per te e che vorresti tanto tanto indossare. Un simbolo che indica al mondo intero che saremo marito e moglie.

“Sì, nel 2024 ci sarà il nostro matrimonio” ha risposto emozionato lui alle parole della compagna, mentre la band in studio suonava la celebra canzone di Adriano Celentano L’emozione non ha voce. Ma non è tutto: sembra proprio che, a fare da testimone di nozze, ci sarà Caterina Balivo stessa.

D’Ospino, infatti, si è poi rivolta alla conduttrice proponendole di ricoprire questo importante ruolo, al che Balivo ha risposto imbarazzata: ““Davvero? Ma io non sono mai stata testimone di nozze in vita mia…Ma davvero?! Io mi sarei accontentata di fare giusto la damigella…”.

La proposta di matrimonio è stata poi ufficializzata da un post Instagram, che recitava: “Ora c’è solo da cercare le fedi, la location, i fiori, il ristorante, il tema della festa, le musiche etc… Che vuoi che sia?”, mentre, nella foto a corredo di queste parole, i due stringono l’anello tra le mani sorridenti. Poi, in un secondo post, la coppia ha ringraziato Caterina Balivo, che ha commentato emozionata: “Ragazziiiiiiii la testimone si prepara”, seguito da un cuore.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi avevano ufficializzato la loro relazione nel 2022, quando avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio, Niccolò, venuto poi alla luce nel maggio successivo.