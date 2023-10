Martina Colombari e la foto acqua e sapone: “Oggi no make-up”

Martina Colombari, 48 anni, ha postato sui social uno scatto senza trucco e senza filtri. “Oggi no make-up! Evviva! La mia pelle ringrazia!” ha scritto sotto alla foto. Ma non tutti i follower hanno apprezzato il post, e molti le hanno lasciato dei commenti negativi.

“Io questi post di voi personaggi pubblici non li capisco, scusami. Cosa vuoi dimostrare? Cosa vuoi sentirti e in generale cosa volete sentirvi dire? Che siete comunque belle? Brave tutte, ma post inutili. Il tempo passa anche per voi”, scrive un’utente.

“Io boh! No make-up però labbra rifatte e botulino a paccare”, scrive un’altra, sottolineando come spesso le star si servano di interventi estetici per riuscire a mantenere un aspetto giovane anche senza il trucco.

Ma sono anche tanti i commenti positivi: “E sei sempre bella”, “Più bella senza”, scrivono altri. “Diciamolo il bello della vita , della nostra esistenza è la nostra naturalezza“, aggiunge un altro utente.

Martina Colombari, del resto, si è sempre esposta contro gli standard estetici, dichiarando di recente come la sua bellezza le abbia precluso alcune esperienze lavorative, a causa degli stereotipi che circondano le donne avvenenti.

“Questa idea di bellezza è il burqa dell’occidente, dietro cui si nasconde tutto il resto che costituisce il vero valore di una donna: la sua essenza, unicità, i suoi talenti e capacità. Eccomi! Niente trucchi, niente parrucchi, niente luci speciali, niente filtri abbellenti, solo la mia essenza. Eccomi, sono io, sono così!” aveva scritto in un post del febbraio 2023, nel quale si mostrava senza trucco.