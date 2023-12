Meg Ryan su chi la critica per la chirurgia estetica: "Non vale la pena prestare loro attenzione"

Meg Ryan, 62 anni, ha rilasciato un’intervista a Glamour nella quale ha risposto ai commenti di alcuni fan che l’hanno criticata per essere diventata “irriconoscibile”. Da tempo, infatti, l’attrice riceve critiche circa gli interventi di chirurgia estetica che, secondo alcuni, avrebbe effettuato.

“Non posso prestargli attenzione. Non posso proprio. Non ne vale la pena”, ha detto alle pagine del giornale. “Ovviamente questa cosa ferisce i sentimenti delle persone, ma ci sono molte altre cose interessanti a cui pensare. La meschinità e l’odio sono semplicemente stupidi”.

Il commento arriva in risposta a una serie di osservazioni che alcuni fan le hanno rivolto su X: “È bello rivedere Meg Ryan con il suo volto pane e burro, ma signore, vorrei che non si scherzasse con la faccia”, ha scritto uno di loro, in riferimento all’ultimo lavoro dell’attrice, la commedia romantica What Happens Later, uscita da poco nelle sale statunitensi. La pellicola segna il ritorno di Meg Ryan sul grande schermo dopo otto anni, al fianco dell’attore David Duchovny.

“Non mi farò fare nulla in faccia. Ho paura di finire per sembrare una trota. Tutte le donne di Hollywood lo fanno. Ad un certo punto iniziano a sembrare tutte uguali. La povera Meg Ryan, per esempio. Era così carina”, è invece il commento di un altro utente.

L’attrice, però, non ha mai confermato i rumor sulla sua chirurgia plastica. “Non ci faccio molta attenzione francamente… C’è tanto odio nel mondo oggi. È così facile giudicare. Immagina di essere un hater, che cosa stupida”, aveva detto in un’intervista a Porter Magazine del 2015.