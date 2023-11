Micol Olivieri contro gli hater: "Stamattina ho pianto"

Micol Olivieri, famosa per aver interpretato Alice Cudicini de I Cesaroni, ha risposto ad alcune critiche che le sono arrivate su Instagram a causa del suo aspetto fisico. In particolare, molti utenti la accusano di essere “totalmente rifatta”, giudizio al quale l’influencer ha risposto in un video.

“Stamattina ho fatto quello che non faccio mai e ho cliccato sui commenti di un articolo sul web che mi riguardava e sono caduta. Mi sono resa conto di essere totalmente satura della cattiveria della gente”, ha esordito su Instagram.

Sono tantissimi anni che ricevo cattiverie, perché ho iniziato che ero adolescente e sono spesso stata bersaglio della cattiveria della gente. Basta. Non sono più disposta ad accettare commenti sul mio aspetto fisico. Tutto questo perché? Perché il mio viso non piace a qualcuno.

Poi, l’attrice ha raccontato come le critiche l’abbiano fatta crollare: “Stamattina io ho pianto e l’ho fatto per il senso di ingiustizia. Le parole hanno un peso e fanno male e nessuno di noi dovrebbe ‘abituarsi’ alla cattiveria, né tantomeno dovremmo arrenderci al fatto che siccome esiste dobbiamo accettarla”.

Infine, Micol Olivieri ha concluso il suo discorso con un messaggio importante: “Io non ho la pretesa di piacere a tutti ma non mi interessa. A me piace la mia faccia e mi voglio bene”.

Ma ci sono giorni in cui mi sveglio un po’ più fragile e in quei giorni io non riesco a reggere il peso della cattiveria (…) Quante ragazze di cristallo avete intenzione di far piangere nella vostra vita?

Moltissimi i commenti di supporto sotto al video: “La cattiveria purtroppo genera cattiveria di solito ma… forse certa gente non sa che esistono anime dove la cattiveria non ha residenza anche se può fare male”, scrive un’utente. “Ho ascoltato le tue storie e mi è dispiaciuto veramente tanto… ho provato una sorta di senso di nausea, soprattutto quando hai detto che hai pianto… Non mi capacito della cattiveria che c’è in giro”, commenta un altro.