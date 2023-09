Gessica Notaro contro chi l'accusa di avere esagerato con la chirurgia: "Vorrei vedere voi al mio posto"

Gessica Notaro, attivista contro la violenza sulle donne, si è trovata a dover rispondere ai commenti di alcuni utenti che l’hanno criticata per essere ricorsa, a loro parere, a troppi ritocchi estetici. La donna, che nel 2017 era rimasta vittima di un’aggressione con l’acido da parte del suo ex compagno, ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra l’acconciatura realizzata da Federico Fashion Style, in occasione del suo imminente matrimonio con Filippo Bologni. Ma i commenti degli hater non hanno tardato ad arrivare.

La colpa sarebbe della chirurgia estetica, che Gessica Notaro non ha mai fatto mistero di aver utilizzato dopo essere rimasta sfigurata. Ma lei non ci sta, e risponde a tono nelle storie: “Ho perso una narice, il mio naso ha una narice chiusa, da questo lato non respiro. Ho una cicatrice che mi ha deviato il setto nasale, pende a sinistra. Non l’ho rifatto ma prima o poi dovrò rifarlo”, spiega, con sincerità.

“[La bocca] non è rifatta, si è ingigantita perché si è creata una cicatrice che ha fatto retrazione verso l’alto. E questo mi ha creato non pochi problemi di mobilità a livello funzionale” dice, dichiarando di essere grata alla chirurgia estetica. “Sia sempre benedetta, mi ha salvato la vita. Vedete che risultato incredibile che ho raggiunto con la chirurgia estetica?”, ribadisce. Poi, lancia una provocazione ai suoi hater.

Mi sono rifatta le tette. Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo ‘incidente’ che ho subito, ho pensato un bel giorno: adesso voglio tornare sotto ai ferri per togliermi uno sfizio (…) Io stavo bene com’ero prima, ma mi hanno buttato addosso una bottiglia di acido, vorrei vedere voi se foste stati in quelle condizioni.

E conclude: “Amatevi di più, prendetevi cura di voi stesse, fatevi belle, così nel momento in cui imparerete ad amare voi stesse romperete meno il ca**o al prossimo”.