Elisa Isoardi: la sua lingerie è un sogno a cui ispirarsi

Una bellezza al naturale e allo stesso tempo intrigante e sensuale quella che Elisa Isoardi ha mostrato in uno scatto social, con addosso della lingerie sofisticata. Capelli scompigliati, sguardo dritto in camera e quello che sembra essere il perfetto babydoll per accompagnarci sotto le lenzuola con stile.

Pochissimo trucco, un viso luminoso e una caption in cui saluta i suoi follower: “…perché tutto quello di cui ognuno di noi ha bisogno è solo un meraviglioso sogno… buonanotte ragazzi”. Sempre stupenda Elisa Isoardi, sempre raffinata ed elegante e questa lingerie ne è l’ennesima prova.

Un babydboll, o comunque una sottoveste, black and white con inserti di pizzo macramè e coppe sul seno. Un abbigliamento sensuale che la bella conduttrice è capace di indossare con nonchalance, privo di ogni connotato volgare.

D’altronde Elisa Isoardi ha sempre condiviso con il suo pubblico tutti i momenti della sua vita e… ogni suo outfit, lingerie inclusa. Dalle foto più patinate, dove trucco e parrucco la fanno da padrone, fino a quelle acqua e sapone dove la showgirl mostra tutta la sua bellezza senza filtri.

Lo scatto social in biancheria intima ci dimostra ancora una volta la sobria eleganza che le appartiene: l’abbiamo vista in costume da bagno, dentro a una vasca piena di schiuma, in abiti di alta moda sui red carpet e in tuta da ginnastica. In ogni suo look riesce sempre a essere perfetta, senza mai aver bisogno di mostrare troppo o troppo poco. Nonostante sia lontana dal piccolo schermo da tempo, i suoi fan la seguono con affetto e non vedono l’ora di rivederla in tv.