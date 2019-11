Bralette: cos’è e come indossarla

Chi pensava che il reggiseno andasse ben nascosto sotto i vestiti non ha calcolato il successo della bralette: un capo così elegante merita senz’altro di essere visto, per questo la nostra redazione ha pensato a una breve guida che spieghi cos’è questo pezzo di intimo e come indossarlo in outfit di tendenza.

Che abbiano deliziosi disegni in pizzo o uno stile chic e minimal, infatti, questi reggiseni possono trasformare qualsiasi look in modo fresco, sofisticato e, naturalmente, sexy.

Se non vi sembra facile inserire a vista nel vostro guardaroba la lingerie, ecco tutti i consigli per indossare la bralette con stile.

Cos’è la bralette

Una bralette è un tipo particolare di reggiseno che non presenta cuciture, ferretti o imbottiture, generalmente in pizzo.

Sottile e delicato, con una fascia decorativa in pizzo sotto il seno, non offre lo stesso supporto del reggiseno più strutturato, per questo è preferibile sceglierlo se si ha un seno piccolo o medio.

La moda di oggi vuole che questo elegante pezzo di lingerie venga indossato sia sotto che sopra i capi per creare un look unico.

5 idee su come indossare la bralette con stile

Questo delizioso capo di biancheria intima può diventare una parte essenziale del guardaroba di tutti i giorni e ottenere le attenzioni che merita. Oltre che come il classico underwear e in camera da letto, si può portare sopra top e camicie, sotto a giacche e maglie, lasciando che sia sotto gli occhi di tutti o solo sensualmente intravisto.

Ecco come abbinare la bralette in 5 look chic.

Bralette sopra la T-shirt

L’attuale tendenza che vuole la bralette sopra la T-shirt ricorda l’iconico look anni Novanta dell’abito sottoveste sulla maglietta. Combinazione è audace e inaspettata, provatela con reggiseno di pizzo nero sopra una semplice T-shirt bianca girocollo, jeans e giacca.

Sopra la camicia

Un outfit sofisticato, deciso e contemporaneo. Optate per una bralette moderna e mantenete il resto dell’abbigliamento relativamente minimale, come con jeans e borsa nera, per uno stile casual chic ed elegante.

Sotto la giacca

Riservato alle occasioni serali, questo look porta la lingerie sotto i riflettori. Scegliete un modello più coprente e ampio e regalate morbidezza con giacche e pantaloni in velluto, abbinando accessori importanti, affinché il pizzo sia solo un “lampo” nell’outfit.

Sotto una maglia trasparente

Questo tipo di reggiseno è perfetto sotto diversi tipi di maglia trasparente: in tessuto leggero, in romantico pizzo, in lana a maglie larghe. Non abbiate paura di essere creative e mescolare colori e fantasie in un look sorprendente.

Sotto la canotta

Una proposta casual originale, perfetta per canottiere trasparenti, con scollatura bassa o giromanica oversize che lasci intravedere l’intimo.