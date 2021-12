In occasione dell’anteprima della pellicola 7 donne e un mistero, in uscita al cinema il 25 dicembre 2021, Elisa Isoardi ha confermato ancora una volta il suo stile. La conduttrice televisiva ha scelto di indossare per l’occasione un capo molto di voga tra le ultime tendenze moda, versatile e veramente adatto a tutte le fisicità: una tuta intera total black, elegantissima nella sua semplicità.

Il look sfoggiato da Elisa Isoardi è tra i trend autunno inverno 2021-2022: una jumpsuit con scollo a cuore, senza spalline e con pantalone stretto alla caviglia. La bella showgirl ha abbinato all’outfit un paio di décolleté nere con mezza punta in trasparenza. Per l’acconciatura ha scelto di lasciare i suoi capelli castani sciolti e morbidi, mentre per il make-up ha puntato su un rossetto rosso e uno smokey eyes scuro.

Elisa Isoardi, che pare sarà una delle co-conduttrici al Festival di Sanremo 2022 per una delle serate in programma, con questa tuta ci offre una fantastica idea per le serate di festa natalizie. Abbinando il capo ad accessori rossi, ad esempio, saremo in un attimo nel christmas mood. Oppure aggiungendo dei dettagli oro, come gioielli, pochette o un cerchietto importante, si passa direttamente a un look perfetto per la notte di San Silvestro.

Sul mercato esistono decine di modelli di jumpsuit, in svariati colori e tessuti: maniche lunghe, schiena scoperta, a pantapalazzo, attillate, in jeans, in seta. Insomma, a ognuna la sua, capi perfetti per ogni occasione, dalla moda giorno a quella by night, ideali come abiti da festa se scelte in tessuti pregiati o impreziosite con accessori e scarpe scelte ad hoc.