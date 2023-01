Prime Video ha annunciato l’uscita di Sento ancora la vertigine, la prima docuserie sulla vita di Elodie, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 20 febbraio 2023. La serie TV dedicata all’affermata cantante (e da poco anche attrice) italiana arriva dieci giorni dopo la pubblicazione del suo nuovo disco, Ok. Respira, al cui interno si trova anche Due, brano con cui è in gara al 73esimo Festival di Sanremo (al via il 7 febbraio).

Ad annunciare il progetto, una produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video, è stata proprio la piattaforma di Amazon, pubblicando su Instagram un post congiunto con Elodie. Prodotta da Matteo Rovere e Leonardo Godano, è composta da tre episodi diretti dal regista Nicola Sorcinelli, che ripercorrono la vita dell’artista, dalle sue origini difficili, alla scuola di Amici, fino al successo.

Un successo ormai consolidato almeno a livello nazionale: il 2023 segna già il terzo anno in cui Elodie partecipa tra i Big del Festival della canzone italiana. Il singolo con cui partecipa, Due, come da regolamento della kermesse canora è ancora inedito, ma non sono mancati alcuni spoiler a riguardo. Il brano, il cui testo parla di un amore finito, neanche troppo bene – Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue – ha già fatto parlare di sé. Sono in molti a credere che la canzone sia ispirata alla sua relazione ormai conclusasi da tempo con il rapper Marracash. Ma se sul palco dell’Ariston la cantante ricorderà il passato, nella vita guada al futuro. Starebbe andando a gonfie vele, infatti, la nuova storia d’amore con il pilota Andrea Iannone.