“Qual è la proposta di matrimonio dei tuoi sogni?”, è la domanda che è stata rivolta a Elodie durante un’intervista con Rtl 102.5. La cantante, reduce dal successo di Sanremo, dove ha gareggiato portando il suo brano Due, ha risposto ai microfoni radiofonici, descrivendo come si immagina che il suo compagno le chieda di sposarla.

Recentemente Elodie ha fatto molto parlare di sé non solo per i suoi successi a livello musicale, ma anche per la sua vita privata. Se infatti la canzone con cui si è esibita sul palco dell’Ariston parlava di una storia d’amore tormentata e finita per il troppo dolore – probabilmente un’allusione alla passata relazione con il rapper Marracash – oggi la cantante ha ufficializzato a tutti gli effetti il suo rapporto con il pilota Andrea Iannone.

Non è chiaro se le dichiarazioni della popstar sulla proposta di matrimonio fossero direttamente rivolte all’attuale fidanzato: può essere che Elodie stesse parlando in generale di come si immagina di vivere quel momento così romantico. Sta di fatto che l’artista ha descritto perfettamente la sua proposta dei sogni. E magari Iannone ne ha preso nota.

Seppure le nozze non siano una sua priorità, la cantante ha risposto alla domanda dicendo:

È difficile perché non ci avevo mai pensato non essendo una cosa della mia vita così importante. Forse a letto, appena sveglia, con la colazione, che pensi che è una giornata classica e invece… Una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente.

Niente gesti in grande stile, quindi, dimostrazione di sentimenti eclatanti o un “Mi vuoi sposare?” urlato ai quattro venti. Per Elodie è più importante l’intimità con una persona e il dialogo nella sua semplicità, un momento in cui essere complici e programmare un futuro e, può essere, anche una famiglia insieme.