Aurora Ramazzotti e le splendide foto in bikini tra le acque di Bergeggi

Aurora Ramazzotti, proprio in questi giorni, ha trascorso un weekend all’insegna di relax e divertimento nella città di Bergeggi, in Liguria, condividendo su Instagram un carosello di fotografie in costume da bagno, scattate proprio tra gli scogli della splendida località marittima: “La mia Liguria”, si legge nella didascalia del post pubblicato ieri, domenica 2 luglio 2023.

Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare uno spazio sui social per condividere con le migliaia di followers i momenti di spensieratezza trascorsi negli ultimi giorni. La neomamma, infatti, aveva raggiunto la città di Finale Ligure per partecipare al matrimonio dell’amica Sophie Ceccato e del suo compagno, Carlton, pubblicando su Instagram numerosi scatti della cerimonia: “Grazie per avermi resa parte del tuo giorno speciale”.

L’influencer 26enne, sembra che abbia voluto approfittare della location selezionata per celebrare le nozze degli amici per fare una tappa al mare e scattare qualche fotografia tra le acque cristalline dell’amata Liguria: “Bellissima! Con un corpo naturale dopo il parto”, si legge tra i numerosi commenti pubblicati sotto il post della neomamma che, proprio grazie alle immagini in bikini, è riuscita a trasmettere un importante messaggio di body positivity: “Grazie per non aver ritoccato. Sei un bellissimo esempio”.

Ramazzotti, infatti, verso la fine di marzo 2023, ha accolto tra le sue braccia il primo bebè di casa, Cesare Augusto, nato dalla relazione con Goffredo Cerza: “Qualsiasi cosa succeda ho già scelto – aveva spiegato la creator nel corso di un’intervista a Vanity, soffermandosi sulla relazione instaurata con il compagno – Ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio”.