Il 2023 si preannuncia già da ora come un anno importante per Elodie, che sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo, una manifestazione a cui è particolarmente legata, dove sarà in gara con il brano dal titolo Due. In attesa di quel momento, che le regalerà certamente grande adrenalina, la cantante ha approfittato di questo periodo di festa per godersi qualche giorno di vacanza al mare e lo ha fatto in dolce compagnia. Al suo fianco, infatti, c’è Andrea Iannone, con cui fa coppia ormai da qualche mese.

Il rapporto tra l’ex concorrente di Amici e il motociclista era nato senza troppi proclami da parte di entrambi, usciti scottati da alcune delusioni sentimentali passate e invece con il tempo i due stanno smentendo tutti. Anzi, tra le più scettiche sembrava esserci proprio lei, che solo qualche tempo prima aveva sottolineato di ritenere impossibile che qualcuno potesse farle battere il cuore come il suo ex Marracash. E invece i fatti stanno dimostrando il contrario.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne” – aveva detto Elodie in un’intervista rilasciata a settembre 2022 a Vanity Fair, ma ora la situazione è definitivamente cambiata, al punto tale che entrambi non mancano di condividere insieme momenti sui rispettivi profili social. Anzi, c’è chi è convinto che i due siano pronti a una svolta davvero eclatante e che fino a qualche tempo fa non sembrava essere prevedibile: la convivenza.

Una volta conclusa l’esperienza nella città dei fiori, l’artista sarà in tour per presentare i brani del nuovo disco, che uscirà il 10 febbraio 2023 ma che è possibile sin da ora ordinare. Lo shooting fotografico che lei ha realizzato per l’occasione non sembra essere piaciuto a tutti i suoi follower, che non hanno avuto commenti così leggeri. “Basta mostrare seni e c**i, non devi mostrarti sempre nuda o volgare”, le ha scritto uno, ma c’è anche chi è rimasto estasiato e l’ha definita “una vera dea“.