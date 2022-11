Elodie, quando il colore dei capelli diventa la versione più autentica di una donna

Si scrive empowerment ma si legge consapevolezza di sé. Questo termine racchiude l’idea di una nuova femminilità che passa attraverso la (ri)conquista delle proprie potenzialità e del coraggio necessario per affrontare le inevitabili trasformazioni quotidiane. Ne sa qualcosa Elodie, la celebre cantante romana, che ha fatto della libertà e dell’affermazione dei suoi desideri un cavallo di battaglia che l’ha portata a trasformarsi in un seducente camaleonte, capace di affrontare i cambiamenti della vita con curiosità e sicurezza. Ed è proprio questo animo primordiale a renderla la brand ambassador perfetta per Wella Professionals.

La nota azienda, che da qualche tempo punta su hair look d’autore strutturati su misura della singola cliente, ha puntato non solo sulla personalità della sua Musa ma anche sulla chioma castana extra wild che Elodie ha scelto come biglietto da visita per la stagione invernale. Convinta sostenitrice dei capelli come mezzo espressivo tra i più potenti, la compagna di Andrea Iannone ha raccontato in un’intervista che ama giocare con i suoi capelli perché le permettono di scegliere, ogni giorno, l’aspetto che desidera mostrare agli altri. Il colore attuale e la lunghezza della sua chioma sono il simbolo di una maggiore consapevolezza di sé, preziosa perché raggiunta a fatica.

Sembra silenzioso il racconto narrato dai capelli di una donna, afferma Elodie, eppure basta guardarli per capire cosa si nasconde dietro un taglio o un colore. La chioma della cantante in questo momento sicuramente esprime la tranquillità regalata dal successo professionale ma anche dalla storia con Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP. I due si sono conosciuti quest’estate durante le vacanze trascorse in Puglia e Sardegna ma hanno tenuto nascosta la loro relazione fino ai primi giorni di settembre, quando hanno deciso di uscire allo scoperto per vivere finalmente alla luce del sole la loro storia d’amore.