Elodie e Andrea Iannone sempre più allo scoperto: primo bacio in pubblico

Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa ormai da qualche mese, ma fino ad ora avevano preferito non sbilanciarsi troppo a parole sulla natura del loro rapporto. Lui ha sempre preferito rilasciare interviste per parlare dei suoi impegni professionali che, inevitabilmente, si sono diradati dopo la sua squalifica per doping, mentre lei vuole andarci cauta dopo le ultime delusioni sentimentali.

La cantante, in modo particolare, si era mostrata convinta che difficilmente avrebbe potuto incontrare un uomo che avrebbe lasciato un segno di lei più di Marracash, uno dei suoi ex più noti. E invece con il pilota potrebbe essere successo quello che nemmeno lei stessa si sarebbe aspettata.

I due nel frattempo non sembrano avere più motivi per nascondersi. I fotografi del settimanale Oggi, infatti, ha sorpreso Elodie e Andrea Iannone mentre erano in giro per Milano per una passeggiata, interrotta però per qualche minuto per scambiarsi un bacio appassionato, incuranti all’idea che qualcuno potesse vederli.

“Più che Ti mangio il cuore, il titolo del film di Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire Ti mangio tutto“, ha scritto il giornale a corredo dello scatto. Lui, in realtà, sembra essere guardingo e ha voluto tenere gli occhi aperti durante il bacio per capire chi ci fosse nelle vicinanze, ma non ha esitato a scambiarsi effusioni con lei.

Successivamente la coppia si è diretta a Lugano, dove lo sportivo vive ormai da tempo e che considera ormai la sua seconda casa. Lei è già però stata anche a Vasto, città di origine del centauro, dove sembra abbia già avuto modo di conoscere la sua famiglia.