Elton John in autoisolamento nella sua lussuosa villa di LA

Dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus in tutto il mondo, Elton John ha seguito l’esempio di molti suoi colleghi del mondo dello spettacolo decidendo di autoisolarsi.

La star ha condiviso uno scatto su Instagram in cui ha rivelato che è in quarantena volontaria nella sua lussuosa villa a Los Angeles in compagnia del marito David Furnish e dei figli Elia di sette anni e Zaccaria di nove anni. Nel commento alla foto Elton ha ringraziato Kevin Bacon per la nomination nella social challenge #IStayHomeFor e a sua volta ha nominato sei suoi amici: Ed Sheeran, Sam Smith, Taron Egerton, Sharon Stone, Sharon Osbourne e Sam Fender.

Dall’immagine è impossibile non notare la sontuosità dell’abitazione del cantante: si tratta di una villa acquistata nel 2012 per un valore di sei milioni di dollari. E non è la sola dimora di John in quanto possiede complessivamente sei proprietà situate in California, Atlanta, Londra, Windsor, Nizza e Venezia.

L’artista molto spesso condivide sul suo profilo social scorci dell’abitazione: la sala da pranzo è abbellita da un grande tavolo di vetro, sedie imbottite firmate Versace, una serie di colonne bianche e una costosa collezione di vasi di vetro. Il salone, invece, ha un grande divano a forma di L con pezzi di arte preziosa sul muro, vasi di frutta e uno splendido pianoforte a coda nero al centro della stanza.

Non è da meno l’esterno della proprietà in cui è presente una grande piscina con vista sulle colline di Hollywood ed un enorme giardino con annesso un lago pieno di anatre. Insomma, i piccoli di casa di certo non si annoieranno a casa in questo periodo di isolamento!