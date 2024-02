Emanuel Lo: "Io e Giorgia abbiamo provato tanto a diventare genitori"

Emanuel Lo è attualmente in Tv in veste di insegnante di ballo di Amici, ma è inevitabilmente noto anche per la lunga storia d’amore con Giorgia, da cui ha avuto un figlio, Samuel. Il rapporto tra i due è davvero lunghissimo, ma è stato attraversato anche da crisi piuttosto pesanti, una in particolare, anche se il periodo che i due hanno trascorso separati ha permesso loro di capire quanto fosse forte il loro sentimento.

“Sono 20 anni che stiamo insieme – ha sottolineato Emanuel Lo a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 4 febbraio 2024 – Metà della mia vita dedicata a lei. Abbiamo vissuto tutte le fasi della coppia, negative e positive. Io e Giorgia ci siamo lasciati più di una volta per motivi personali ma anche di coppia. Ci siamo lasciati anche per periodi lunghi, ad esempio quasi un anno. Non c’era ancora Samuel. Dopo un anno di separazione è stato bello rincontrarsi e ci siamo innamorati di nuovo. Oggi stiamo bene, io e lei nonostante le nostre diversità stiamo bene. Oggi sappiamo delle cose importanti di noi”.

Diventare papà per il ballerino era davvero importante, anche se non è stato semplice realizzare il suo desiderio: “Io ho desiderato tanto Samuel, mio figlio – ha spiegato l’insegnante di Amici – Ci abbiamo provato tante volte ma inizialmente non arrivava. Quando è nato è stata una liberazione. Quando ti arriva un figlio ti succede la parte bella e faticosa. Avere un figlio significa tante cose. Parliamo tanto io e lui e abbiamo fatto tante cose insieme. Io con lui ho iniziato subito un dialogo”.

Tra pochi giorni Giorgia sarà tra le protagoniste al Festival di Sanremo, anche se in una veste diversa rispetto a quanto siamo abituati, visto che affiancherà Amadeus in una delle serate della kermesse, per questo lui ne ha approfittato per fare un suo augurio alla compagna: “Sarà bello vederla in questa veste di conduttrice, lei è una showgirl: è molto brava poi è molto autoironica, simpatica, nei suoi tour parla molto. Sarà bravissima” – ha concluso.