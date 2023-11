Rumer Willis e la foto dolcissima da bambina: "Mi manca il mio papà"

Rumer Willis, la primogenita di Bruce Willis e Demi Moore, ha dedicato un dolce post al papà: l’attrice, oggi 35 anni, ha condiviso con i follower Instagram una foto d’infanzia nella quale appare in braccio al padre, felice e sorridente.

“Oggi mi manca molto il mio papà”, ha scritto Rumer Willis a corredo dello scatto. L’attore, 68 anni, soffre infatti da un anno a questa parte di demenza frontotemporale e, secondo quanto riportato dai giornali americani, nell’ultimo periodo avrebbe fatto fatica a riconoscere le persone care: “Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Non parla quasi più. E lui che era un lettore vorace adesso non legge più”, aveva detto l’amico Glenn Gordon Caron a Page Six, raccontando le condizioni di Bruce Willis.

Secondo la testimonianza di una fonte anonima riportata da Closer, inoltre, l’attore avrebbe un ricordo “sbiadito” anche dell’ex moglie Demi Moore, tanto che durante l’ultima visita lei “capiva che lui non la riconosceva”. Oltre a Rumer, da lei Willis aveva avuto i figli Scout, di 32 anni, e Tallulah, di 29.

La star di Hollywood si era ritirata dalle scene nel marzo del 2022, in seguito a un’afasia che gli aveva provocato un disturbo del linguaggio. Poi, lo scorso febbraio, la diagnosi di demenza frontotemporale.

“La demenza è una malattia difficile. È difficile per la persona a cui viene diagnosticata ma anche per tutta la famiglia. Quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero”, aveva detto l’attuale moglie, Emma Heming, a Today. Sposati nel 2009, i due hanno avuto due figlie: Mabel Ray, nata nel 2012, ed Evelyn Penn, nata nel 2014.