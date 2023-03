L’appello disperato di Emma Heming per suo marito, Bruce Willis: “Basta dagli la caccia”

È una Emma Heming decisa più che mai quella che affida a un video postato sui social network il proprio appello disperato per chiedere a stampa e fotografi di smetterla di perseguitare suo marito, la star di Hollywood, Bruce Willis.

Dopo i problemi di afasia che avevano costretto l’attore di Die Hard e Pulp Fiction a chiudere anzitempo la propria carriera, a metà febbraio la vita della coppia, e dell’intera famiglia Willis, è stata completamente stravolta dalla diagnosi di demenza frontotemporale. Le prime immagini dopo il responso dei medici sono apparse in esclusiva sul Daily Mail e ritraevano Bruce Willis mentre si concedeva un caffè a Santa Monica in compagnia di due amici.

Scatti che hanno turbato Emma Heming e portato al suo sfogo. L’ex modella non ha resistito e ha voluto far sentire la propria voce:

Il mio obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sulla demenza. Se ci si prende cura di una persona con demenza, si sa quanto possa essere difficile e stressante permettergli di uscire di casa e, al contempo, di farla “navigare in sicurezza” anche solo per prendere un caffè.

Emma Heming ha, poi, lanciato il suo disperato appello a stampa e fotografi:

In questo periodo di sensibilizzazione sulla demenza, è chiaro che c’è bisogno di ancora molta educazione che deve essere portata avanti. Questo messaggio è rivolto a fotografi e videomaker che cercano di ottenere immagini esclusive di mio marito, smettete di dargli la caccia: mantenete i vostri spazi, so che è il vostro lavoro, ma forse è il caso che non superiate il limite. Smettetela di urlare a mio marito chiedendogli come sta o altro. Non fatelo, ok? Dategli spazio.

Due giorni dopo, Emma Heming è tornata sul tema con un nuovo video per chiarire la sua posizione e spiegare i motivi dello sfogo, ribadendo la sua richiesta di rispetto per il marito:

Ho veramente apprezzato tutto l’amore e la comprensione dopo il mio messaggio sul perché mio marito non dovrebbe essere più perseguitato. Quello che trovo interessante è che se non ci fosse un guadagno nel pubblicare le nostre foto, non saremmo seguiti. Sono solo stanca di tutto questo. E, solo per essere chiari, non sto provando ad andare contro i media. No! Anche perché perderei… (sorride, ndr) voglio essere veramente chiara su questo punto, ok? Ma voglio solo che mio marito possa essere libero di vivere appieno la propria vita.

Sessantotto anni il prossimo 19 marzo, Bruce Willis è stato colpito da demenza frontotemporale. Nota anche come FTD, si tratta di una malattia degenerativa per cui al momento non esistono cure e che arriva a compromettere capacità acquisite da tempo: da quelle del linguaggio a quelle motorie, intaccando anche la memoria e portando a cambiamenti comportamentali.